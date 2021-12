Durante il periodo di Natale non si fa altro che parlare di cibo. La cena del 24, il pranzo del 25 e così via fino alla Befana. Le grandi abbuffate si avvicinano e tutti noi abbiamo già l’acquolina in bocca.

Tra primi e secondi, preceduti da mille antipasti e seguiti da innumerevoli dessert, non moriremo certamente di fame.

Da Nord a Sud dello stivale, ogni regione e ogni città preparerà i propri piatti tipici che rispettano la tradizione e rendono tutti felici.

Parlando proprio di grandi pranzi, tempo fa Noi della Redazione abbiamo suggerito un delizioso primo piatto per il pranzo dell’Immacolata. Si trattava delle crepes al grano saraceno ripiene di carciofi e besciamella, una ricetta squisita e che potremmo riproporre in questi giorni. In alternativa, i nostri esperti di cucina hanno in serbo un altro primo piatto che ci farà iniziare il 2022 decisamente alla grande.

Iniziamo l’anno col botto con questi gnocchi a base di burrata e un ingrediente segreto da leccarsi i baffi

Com’è facilmente intuibile, il nostro primo piatto non prevede la solita pasta, ma gli gnocchi, preferibilmente piccoli e di patate.

Un valido sostituto di spaghetti, cannelloni e quant’altro per offrire ai nostri commensali qualcosa di originale e buonissimo. La specialità di questo piatto non sta soltanto nella scelta della (non) pasta, ma anche e soprattutto nel condimento. Alla soffice e cremosa burrata, infatti, aggiungeremo un incredibile pesto di pistacchi ed una spolverata di scaglie di mandorle.

Ecco gli ingredienti per 4 persone:

600 grammi di gnocchi;

180 grammi di burrata;

60 grammi di mandorle in scaglie.

Per il pesto di pistacchi:

80 grammi di pistacchi;

qualche fogliolina di basilico;

50 ml d’acqua;

2 cucchiai d’olio d’oliva;

sale q.b.

Procedimento

Iniziamo l’anno col botto con questi gnocchi a base di burrata e un ingrediente segreto da leccarsi i baffi e semplicissimi da preparare.

Per prima cosa pensiamo al pesto. Prendiamo un mixer e versiamo al suo interno i pistacchi, l’acqua, l’olio e il sale. Frulliamo il tutto fino ad ottenere un composto che sia quanto più omogeneo possibile.

Intanto, lasciamo cuocere gli gnocchi, tagliamo la burrata a strisce più o meno sottili e uniamone metà, cioè circa 90 grammi, al pesto precedentemente ottenuto. Mettiamo i due ingredienti in una pentola, mescoliamo e scaldiamo a fuoco molto basso per pochi minuti. Non appena gli gnocchi saranno pronti, scoliamoli e uniamoli al mix di pesto e burrata, continuando a mescolare a fuoco spento. Prepariamo i piatti degli ospiti e aggiungiamo i restanti filetti di burrata e le mandorle in scaglie.

Una delizia per il palato pronta in pochissimi minuti.

