L’anno nuovo è arrivato da pochi giorni e già un programma televisivo sta facendo molto parlare di sé. Un programma che era già andato onda la notte dell’ultimo dell’anno 2020 ma che è stato replicato con successo anche nel 2021. Per una volta non si sta scrivendo di film o serie TV presenti su canali di streaming come Netflix o Amazon Prime.

Oltre ai classici programmi per salutare l’anno vecchio uno in particolare si è rivelato molto interessante.

Si sta scrivendo di “Ciao 2021”, un format di origine russa che lo scorso anno sorprese quasi tutti.

Chi se lo è perso potrà recuperarlo tranquillamente su YouTube. Un programma andato in onda sulla televisione russa sul Primo Canale.

A prima vista nulla di strano se non fosse che condotto in italiano con sottotitoli in russo. Ma cosa è esattamente questo Ciao 2021 che ha superato le 3 milioni di visualizzazioni su YouTube?

Iniziamo il 2022 sbellicandoci dalle risate con questo programma che sta spopolando e che ci terrà incollati al divano

Un programma condotto da Ivan Urgant, italianizzato Giovanni Urganti, già noto ai russi per programmi televisivi molto famosi.

Ciao 2021, come già in precedenza 2020, gioca per poco più di un’ora con i luoghi comuni con i quali l’Italia è conosciuta all’estero.

Gli stereotipi legati, soprattutto, al Mondo dello spettacolo degli anni ’80 e ‘90 e al Festival di Sanremo.

Il Festival di Sanremo, infatti, in passato ebbe una notevole influenza all’estero, specialmente nei paesi dell’Est.

Ancora oggi, infatti, chi si reca in Russia o nei paesi dell’ex Unione Sovietica, ma non solo, sentirà in radio canzoni italiane del passato.

A partire da Al Bano sono molti i cantanti che vengono ricordati all’estero.

In Ciao 2021 fanno capolino tutte le caratteristiche della televisione degli anni ’80, dalle ragazze scollate alle acconciature esagerate.

Nel 2021, poi, hanno fatto la loro apparizione come camei anche artisti italiani come Fedez, Al Bano, I Ricchi e i Poveri e Toto Cotugno. Tutti parlano rigorosamente in russo.

Non sono mancati alcuni riferimenti all’attualità come la vittoria del gruppo Maneskin all’Eurovision.

Appare anche un fotomontaggio con un Vladimir Putin davanti al Colosseo in procinto di augurare buon anno alla popolazione.

Tra canzoni, interviste e battute impossibile non farsi scappare una risata. Sicuramente uno show ben riuscito che riuscirà a far sorridere anche i più dubbiosi. Quindi, iniziamo il 2022 sbellicandoci dalle risate con questo programma che sta spopolando e che ci terrà incollati al divano.