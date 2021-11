Le festività natalizie si stanno avvicinando a grandissimi passi, e molti di noi stanno già programmando le meritate vacanze o un weekend fuori porta. Se vogliamo trovare una destinazione adatta a grandi e piccini e vivere la magica atmosfera delle feste, non abbiamo bisogno di località esotiche. La nostra amata Italia ci regala ogni giorno perle tutte da scoprire. Oggi parleremo proprio di 3 di esse, che a ridosso del Natale sembrano uscire dal libro delle fiabe. Quindi, iniziamo a prenotare le vacanze perché questi 3 borghi italiani sono perfetti da visitare a dicembre con la famiglia. Ci perderemo tra luci, mercatini e presepi in scenari da cartolina. Ma soprattutto regaleremo ai nostri bambini momenti indimenticabili.

Partiamo dal nord Italia, e più precisamente dalla provincia di Biella. Qui troveremo Candelo, un piccolo paesino di origine medievale davvero magico. Assolutamente da non perdere il Ricetto Medievale. Ovvero un gruppetto di edifici, che gli abitanti del luogo usavano come rifugio e come magazzino. Da metà novembre in poi, il borgo cambia veste e si trasforma nel Borgo di Babbo Natale. Qui troveremo presepi, attività per i più piccoli e stand con specialità gastronomiche locali. Oltre all’ufficio postale di Babbo Natale.

Molti di noi credono che le meravigliose Cinque Terre diano il meglio di sé soltanto in estate. In realtà, dicembre potrebbe essere il migliore momento dell’anno per visitarle. In particolare Manarola, uno dei borghi più colorati d’Italia. Infatti, in queso piccolo paesino possiamo trovare semplicemente il presepe più grande del Mondo, inserito nel Guinness dei Primati. Inaugurato nel 2007, è composto da 17.000 lampadine e 300 figure a grandezza naturale.

I presepi storici di Sarteano

Se vogliamo unire l’atmosfera storica alla passione per le culture straniere, la nostra tappa imperdibile sarà Sarteano. Siamo in provincia di Siena, nel cuore della Toscana medievale, e Sarteano è uno dei luoghi da vedere per gli amanti del presepe. Visitandolo, avremo la possibilità di ammirare il Museo dei Presepi Dal Mondo, che contiene collezioni di presepi provenienti da ogni angolo del Pianeta. Per le strade, invece, troveremo gli storici presepi allestiti dalle contrade, che partecipano alla Giostra del Saracino. Il tutto accompagnato da laboratori e attività per bambini in uno scenario medievale davvero da cartolina.

