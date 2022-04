Inizia ufficialmente aprile e probabilmente è il mese cruciale per i fortunati che hanno un giardino o la passione per le piante. Proprio in questi giorni dobbiamo pulire il nostro prezioso angolo verde e decidere cosa piantare per creare dei veri e propri capolavori di giardinaggio. E oggi gli esperti di ProiezionidiBorsa daranno alcuni suggerimenti molto utili al riguardo. Quindi iniziamo a coltivare questa pianta ad aprile e ci ritroveremo inondati di fiori dai colori spettacolari e dalla forma decisamente insolita. Una pianta che in più è anche facilissima da curare ed è adatta ai meno esperti.

La Tritoma è la pianta perfetta da piantare ad aprile che fiorisce dall’estate all’autunno inoltrato

I gigli sono da sempre una delle più apprezzate e amate piante da giardino. Assicurano fioriture spettacolari e non richiedono cure e attenzioni particolari. Ma anche all’interno di questa vastissima famiglia ci sono varietà che hanno una marcia in più.

È proprio il caso della Tritoma, nota ai più come Giglio della Torcia per la forma e i colori dei suoi magnifici fiori. Partiamo proprio da qui. La Tritoma è una pianta che assicura fioriture abbondanti da inizio estate fino al pieno autunno. Fiori di forma tubolare che si raggruppano intorno a steli che possono anche superare il metro di altezza. Il tutto con colori caldissimi che vanno dal giallo al rosso.

E oggi scopriremo come coltivarla facilmente sia in vaso che in giardino.

Iniziamo a coltivare questa pianta ad aprile e avremo un’estate e un autunno di spettacolari fiori tubolari dai colori caldissimi

Come abbiamo detto in precedenza, la Tritoma non è solo altamente scenografica, è anche semplicissima da coltivare.

L’aspetto più importante da considerare sarà la posizione. Il Giglio della Torcia predilige le zone in pieno sole e i suoi fiori odiano il vento. Piazziamola in un angolo ben esposto alla luce e riparato e non avremo problemi con le fioriture. Un consiglio valido sia se optiamo per il vaso che per la coltivazione a terra. Niente paura anche per quanto riguarda gli sbalzi di temperatura tipici di questo periodo. La pianta può resistere tranquillamente anche a molti gradi sotto zero.

Essendo una specie molto resistente, la Tritoma riesce a crescere in ogni tipo di terreno. Meglio comunque optare per una base ben drenata e ricca di sostanze nutritive. Per quanto riguarda la concimazione dovremmo iniziare fin da subito a nutrirla con un prodotto specifico per piante verdi e povero di azoto. Se abbiamo dubbi in merito, rivolgiamoci al nostro vivaista di fiducia.

L’operazione che ci richiederà più tempo e attenzione è quella dell’annaffiatura. Se vogliamo fiori sani e forti anche in autunno, dovremo dare alla Tritoma molta acqua facendo comunque attenzione a evitare i ristagni alla base.

