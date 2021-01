Inizia un forte ribasso oppure i mercati azionari continueranno a lateralizzare? Quali obiettivi al ribasso?

Ieri sera, avevamo espresso il dubbio sul forte rimbalzo della giornata di contrattazione. Oggi, abbiamo avuto la conferma che avevamo ragione a dubitare ed che il movimento di rimbalzo era stato l’ennesimo falso segnale. Inizia un forte ribasso oppure i mercati azionari continueranno a lateralizzare? Da inizio anno, i mercati continuano a muoversi sotto importanti resistenze ma i ritracciamenti sono stati sempre comprati. Questo ci induce a pensare che potrebbe essere in corso una fase di distribuzione e quindi bull trap. Gli ultimi rialzi sono state “trappole per professionisti”? Potrebbe essere, e se verrà confermato prepariamoci a giornate di forti ribassi.

Alle ore 21:33 del 27 gennaio abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

13.527

Eurostoxx Future

3.508

Ftse Mib Future

21.485

S&P 500 Index

3.733

Lo swing odierno ci sembra l’abbrivio per un ribasso di non poco conto ma come al solito procederemo per step. Le probabilità da ora in poi sono: 75%, ribasso 25% rialzo.

Ribassi fino alla settimana dell’8/14 febbraio o addirittura 8 marzo

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

Il trend si allinea di nuovo alla nostra previsione annuale e questa volta, tranne nuove sorprese la strada sembra spianata al ribasso.

Inizia un forte ribasso oppure i mercati azionari continueranno a lateralizzare?

Di seguito la mappa dei prezzi da monitorare per domani e per i prossimi giorni.

Dax Future

Tendenza ribassista. Nuovi rialzi solo con la chiusura giornaliera del 28 gennaio superiore a 13.922.

Eurostoxx Future

Tendenza ribassista. Nuovi rialzi solo con la chiusura giornaliera del 28 gennaio superiore a 3.599.

Ftse Mib Future

Tendenza ribassista. Nuovi rialzi solo con la chiusura giornaliera del 28 gennaio superiore a 21.990.

S&P 500 Index

Tendenza ribassista. Nuovi rialzi solo con la chiusura giornaliera del 28 gennaio superiore a 3.870.

Cosa ci farà capire se realmente i mercati continueranno o meno al ribasso e fino a quale livello di prezzo e tempo? La chiusura del 29 gennaio sarà decisiva in quanto detterà i prezzi futuri per i prossimi due mesi almeno.

Se il ribasso, di giorno in giorno verrà confermato, nei prossimi 30/50 giorni solari attenderemo i seguenti obiettivi:

Dax Future

13.000/12.646

Eurostoxx Future

3.400/3.249

Ftse Mib Future

19.000/17.700

S&P 500 Index

3.674/3.400.

Si procederà per step.