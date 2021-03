Nel 2021 gli elenchi per assistente amministrativo, assistente tecnico, collaboratore scolastico (bidello), cuoco, infermiere, addetto alle aziende agrarie e guardarobiere sono in scadenza. Perciò inizia l’iter per presentare la domanda per le graduatorie ATA terza fascia. Ebbene fino al 22 aprile si potrà inserire ex novo oppure aggiornare la propria posizione. Tantissime persone interessate ad entrare nel mondo del lavoro scolastico sono state colte di sorpresa perché sono stati anticipati i tempi di apertura delle graduatorie rispetto al passato.

Intanto però il tanto atteso giorno è arrivato per presentare la domanda per le graduatorie ATA terza fascia.

L’importanza dello SPID

Prima di capire come fare, i nostri Esperti vogliono dare delle indicazioni propedeutiche per effettuare l’inserimento. I candidati hanno l’obbligo di presentare la domanda tramite il portale ministeriale Istanze OnLine. Per accedere a questo applicativo informatico, gli interessati devono essere in possesso delle credenziali SPID.

Un altro modo per presentare la domanda è il possesso di un’utenza valida per l’accesso ai servizi presenti nell’area riservata del Ministero. Non ci sono altre strade da percorrere per entrare a far parte delle graduatorie ATA.

I profili

Una volta effettuata la registrazione sul portale, l’interessato ha tempo per inviare la domanda entro il 22 aprile 2021. Le graduatorie ATA terza fascia sono per vari profili professionali: assistente amministrativo, assistente tecnico, collaboratore scolastico (bidello), cuoco, infermiere, addetto alle aziende agrarie e guardarobiere.

Il valore del punteggio

Per entrare in graduatoria bisogna rispettare determinati requisiti che variano per ogni profilo professionale. Bisogna stare molto attenti perché la graduatoria viene stilata in base ad un punteggio acquisito tramite il valore di titoli e servizi.

Ogni persona interessata a lavorare nel mondo della scuola, può conoscere in anticipo quanto punteggio possiede perché le tabelle di valutazione sono pubbliche.

L’aspirante, una volta individuata la provincia di destinazione, deve indicare nell’istanza fino ad un massimo di 30 istituzioni scolastiche di quel territorio.

Fino al 2018 la domanda per le graduatorie ATA terza fascia avveniva in formato cartaceo. Quest’anno la novità telematica dovrebbe consentire un sistema più rapido ed efficiente e soprattutto meno perdita di tempo.