Inizia la sperimentazione in Italia delle App immuni

Un uomo in un cerchio blu e una notifica che segnala un possibile contagio: questa è l’app Immuni, che inizia ora la sperimentazione in Italia.

L’App immuni mentre viene travolta da polemiche o da convinti sostenitori, arriva in Italia, con logo ufficiale e funzioni programmate. Anche se per ora non è possibile scaricarla, il governo ha pubblicato il codice sorgente, annunciando che i download potranno iniziare a giugno. La sperimentazione si svolgerà in tre principali regioni italiane: stiamo parlando di Liguria, Abruzzo e Puglia. Il download sarà disponibile dalla prossima settimana, e si testerà se l’app potrà effettivamente aiutare a diminuire il rischio di contagio nel nostro paese.

Come funziona l’app Immuni

L’app Immuni nasce per limitare la possibilità di contagio da Covid-19. Sul vostro smartphone, infatti, dopo il download, arriveranno delle notifiche tramite Bluetooth che vi avviseranno di una possibile esposizione al Covid. I telefoni che disporranno dell’app saranno connessi in caso di avvicinamento, con un codice casuale e anonimo per proteggere la privacy.

L’app Immuni inizia la sperimentazione in Italia

Liguria, Abruzzo e Puglia saranno le regioni dove verrà effettuato il test: verrà inviato un messaggio di allerta se si è rimasti vicini a un contagiato per più di 5 minuti.

Si verrà avvisati con una notifica di colore arancione in caso di possibili sintomi, e verranno inviati dei consigli su come comportarsi. Se non si valuta necessario un controllo medico per verificare la presenza del virus, la notifica vi inviterà a restare a casa. Sarà così possibile contenere il dilagarsi del contagio, avvisando le persone di una possibile esposizione al virus.

Gli aggiornamenti di Apple e Google

Apple e Google hanno rilasciati gli aggiornamenti dell’app, indispensabili perché si possa procedere con l’utilizzo del servizio. La ministra dell’Innovazione Paola Pisano, in collaborazione con la Bending Spoons, ha reso pubblica una parte del codice di Immuni, annunciando un call center nazionale dove verrà spiegato ai cittadini il corretto funzionamento del servizio e gli accorgimenti da prendere. Caricate poi, sul sito del ministero, anche le prime immagini dell’app dedicate allo status del servizio e al caricamento dati.

Come posso scaricare l’app Immuni?

L’app potrà essere scaricata da App Store e Google Play. Il sistema verrà reso disponibile nei prossimi mesi in tutto il mondo.