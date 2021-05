L’Isola di Procida, oltre ad essere una delle isole più belle del nostro territorio, da oggi è anche Covid free. Anzi, lo è già da qualche giorno. Ecco perché inizia la corsa a prenotare le vacanze nella prima isola italiana Covid free economica senza rischi e super incantevole.

Sorella minore, per le dimensioni delle isole Capri e Ischia, ma non per questo meno bella, anzi! I suoi colori la rendono unica. Quest’incantevole isola ha prestato lo sfondo ad importanti pellicole del cinema come “Il talento di Mr. Ripley” e il capolavoro del grandissimo Massimo Troisi “Il Postino”. In particolare la spiaggia di Pozzo vecchio e Marina Corricella, il piccolo villaggio variopinto di pescatori.

Tra le cose che subito saltano all’occhio quando si arriva sull’isola, sono le case variopinte dei pescatori, oltre ovviamente al mare cristallino. La sua natura incontaminata la rende davvero unica. È infatti un’isola ricca di piccole spiagge e insenature. Si possono fare degli incantevoli giri in barca di tutta l’isola, mediante escursioni in barca a vela. E magari, si può cogliere l’occasione per fare un bagno indimenticabile nei posti più belli dell’Isola.

Ma, oltre ad essere uno dei posti più belli del nostro paese da vedere almeno una volta nella vita, è la prima isola italiana Covid free. Ovvero è stata la prima a concludere la vaccinazione di tutta la sua popolazione. L’Asl Napoli 2 Nord afferma che l’elevato numero di adesioni alla campagna vaccinale fa ben sperare in una riduzione del rischio di contagio all’interno dell’isola. Infatti sono state somministrate circa 6.900 dosi, consentendo la copertura di circa il 90% della popolazione.

Si potrà finalmente ripartire, perché adesso Procida, oltre ad essere incantevole è anche a bassissimo rischio contagio, essendo stata vaccinata quasi la totalità della popolazione.

Procida, infatti, adesso è pronta a ripartire e ad accogliere i turisti. Quindi tutti pronti per visitare uno dei posti più incantevoli del Golfo di Napoli, covid free e senza rischi.

