Inizia il ribasso atteso sui mercati azionari? Nei giorni scorsi avevamo scritto che il nuovo anno sarebbe iniziato a ridosso di importanti resistenze e che nei primi 3 giorni di Borsa aperta del 2021, si sarebbero decise le sorti dei mercati fino a metà febbraio o addirittura, inizio marzo. Cosa attendere da ora in poi? Come valutare il movimento odierno? Dopo un inizio in rialzo dei mercati europei, a ridosso dell’apertura di Wall Street, tutti gli indici azionari hanno girato al ribasso. Continuerà questo movimento? Il massimo odierno sarà il massimo dell’intero mese? Quali sono i livelli da monitorare?

Alla ore 18:35 del 4 gennaio leggiamo i seguenti prezzi:

Dax Future

13.624

Eurostoxx Future

3.526

Ftse Mib Future

22.090

S&P 500

3.675

Verso quale direzione continueranno da ora in poi i mercati azionari? Procediamo per gradi per mantenere il polso della situazione.

Il Frattale proietta un 2021 con un ribasso iniziale che dovrebbe durare fino a metà febbraio

In rosso la nostra previsione annuale su scala settimanale per il 2021.

La prima giornata del nuovo anno borsistico dovrebbe segnare il massimo per almeno 6 settimane. Sarà così? Come al solito, ora andremo a definire la nostra mappa dei prezzi e i livelli che porteranno i mercati al rialzo o al ribasso.

Inizia il ribasso atteso sui mercati azionari? Quali sono i livelli che saranno decisivi?

Dax Future

Tendenza ribassista. Nuovi rialzi solo con la chiusura giornaliera del 5 gennaio superiore a 13.908.

Eurostoxx Future

Tendenza ribassista. Nuovi rialzi solo con la chiusura giornaliera del 5 gennaio superiore a 3.597.

Ftse Mib Future

Tendenza ribassista. Nuovi rialzi solo con la chiusura giornaliera del 5 gennaio superiore a 22.390.

S&P 500

Tendenza ribassista. Nuovi rialzi solo con la chiusura giornaliera del 5 gennaio superiore a 3,770.

Il ribasso odierno deve trovare conferma nella giornata di domani che a questo punto insieme a quella del 6 gennaio diventa davvero decisiva per le sorti fino a metà febbraio.

Fra domani e mercoledì il responso quasi definitivo.

Si procederà per step.