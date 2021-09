Di ritorno da lavoro pochi hanno la forza di mettersi ai fornelli. Allo stesso tempo tutti desideriamo sederci a tavola e non mangiare la solita minestra surgelata. Siamo alla ricerca di ricette nuove, golose ma anche veloci da preparare. E poi bisogna sempre pensare a non appesantirsi troppo. E non c’è modo migliore per leccarsi i baffi che trasformare gli ingredienti che troviamo in casa.

ProiezionidiBorsa oggi propone una ricetta straordinaria pensata per l’autunno. I protagonisti sono ingredienti semplici e deliziosi per questo piatto light salva cena irresistibile con verdure stagionali. Da mangiare da soli o in compagnia, in soli 25 minuti la cena sarà pronta e magari resterà qualcosa per il pranzo dell’indomani. Non ci resta che iniziare dagli ingredienti.

Svuotiamo la dispensa

La ricetta che presentiamo ha come caratteristica la possibilità di variare su praticamente ogni ingrediente. È pensata per utilizzare quello che abbiamo a disposizione in dispensa o di già cotto. Ovviamente mette insieme un cereale (riso, orzo, grano saraceno, etc.) e le verdure di stagione. Il consiglio migliore in questo periodo è di tenere sempre in casa una zucca. Questo ortaggio si mantiene per lungo tempo e si può aprire al bisogno.

Come si diceva, la base della ricetta sono i cereali. Se si è cotto del riso, oppure si hanno farine di vario tipo, in tutti i casi andranno bene. Infatti, andremo a preparare una torta salata ripiena di verdure profumate alle erbe. La zucca sarà l’ingrediente principale del ripieno.

Se abbiamo dei cereali cotti avanzati dobbiamo mescolarli a un uovo o a del formaggio spalmabile. Poi, dopo aver unto una teglia da forno, distribuiamo il composto a creare la crosta della torta. Al contrario, se abbiamo della farina, uniamo 80 grammi di farina, 16 grammi di olio evo, sale e acqua quanto basta. Questa sarà la nostra base.

Ingredienti semplici e deliziosi per questo piatto light salva cena irresistibile con verdure stagionali

Dopo aver preparato la base tocca alle verdure. Prendiamo la zucca e tagliamola a tocchetti. Versiamola in una padella con un filo d’olio. Poi aggiungiamo verza, carote, broccolo, pomodori secchi o crudi, cipolla barbabietola. Tutte le verdure di stagione sono ben accette. Cuociamo le verdure finché saranno cotte ma al dente. A fine cottura, se vogliamo, aggiungiamo del formaggio e farciamo la nostra torta. Adesso possiamo infornarla a 180°C per circa 20 minuti. In alternativa si può provare La ricetta per un secondo proteico leggero e saporito e per chi è a dieta.