Per rendere speciale una torta basta veramente poco. Un velo di pazienza ed un pizzico di creatività. Gli ingredienti poi rendono la preparazione più o meno di qualità. La torta di mele, una delle ricette più copiate, sperimentate e amate della storia, riesce sempre ad accontentare tutti in un solo morso. Tuttavia, c’è sempre un’incognita con la torta di mele: la morbidezza. Non è detto, infatti, che una volta cotta tutta la torta risulti soffice allo stesso modo. Può capitare che in prossimità dei pezzetti di mela l’impasto risulti più soffice al palato. Ovviamente, le mele sono le regine della torta ma esiste un altro metodo per assicurarsi un dolce soffice e squisito. Ecco come fare.

Ingrediente

4 uova;

4 mele, preferibilmente le “Golden”;

succo di un limone;

250 g di farina tipo 00;

250 g di mascarpone;

180 g di zucchero;

un pizzico di sale;

1 bustina di lievito per dolci.

Ingrediente segreto per una torta di mele morbidissima e semplice da realizzare. Procedimento

A fare la differenza, in questa versione, sarà l’aggiunta del mascarpone che creerà la giusta cremosità al composto ma andiamo con ordine. Per prima cosa lavare, sbucciare e tagliare a fette le mele. Inserirle, poi, in una ciotola con il succo di limone e lasciare da parte. Lavorare, in un’altra ciotola, le uova con lo zucchero. Successivamente, aggiungere il mascarpone e mescolare con l’aiuto delle fruste elettriche. Setacciare la farina ed incorporare al composto. Mescolare per bene e insaporire con un pizzico di sale. Infine, setacciare il lievito ed aggiungere agli altri ingredienti. Amalgamare con cura. In una tortiera inserire le fette di mele e decorare tutto il fondo dello stampo a piacimento. Successivamente, versare l’impasto sopra mele. Far cuocere a 180° in forno preriscaldato per circa 40. Prima di servire, una spolverata di zucchero a velo ed il gioco è fatto.

