La salsa aurora è un grande classico della cucina italiana e non solo. Sono infatti moltissimi i piatti che la prevedono. Questa salsa trova posto anche sulla tavola natalizia e di Santo Stefano. Il modo più veloce per prepararla è davvero semplice. Basta mescolare in parti più o meno uguale della maionese con del ketchup e il gioco è fatto.

Pochi, però, sanno quale sia l’ingrediente segreto per rendere la salsa aurora irresistibile. Infatti, basta aggiungere alla maionese e al ketchup un piccolo ingrediente per esaltarne al massimo il gusto. In questo modo, non potremo più fare a meno della salsa aurora!

L’ingrediente segreto per rendere la salsa aurora irresistibile

Se chiedessimo di alzare la mano a chi non hai mai preparato la salsa aurora probabilmente tutti la terrebbero ben bassa. Ma chi ha mai fatto la salsa aurora aggiungendo questo piccolo ingrediente? Stiamo parlando del cognac, un liquore distillato ricavato dal vino bianco.

Se aggiungiamo un cucchiaino di cognac alla nostra salsa aurora, il gusto sarà strepitoso. In questo modo si eliminerà la dolcezza di questa salsa e se ne esalterà il sapore. Inoltre, i cibi intinti nella salsa aurora saranno gustosissimi e sarà impossibile smettere di mangiarli.

Cosa mangiare con questa salsa?

La salsa aurora va bene con tutto. Se vogliamo proporre un aperitivo stuzzicante, possiamo fare la salsa aurora in una ciotola capiente e intingerci dei gamberetti. Questa versione facile e semplificata del cocktail di gamberetti ha un gusto fantastico ed è perfetta per ogni occasione.

In alternativa è possibile utilizzare la salsa aurora per accompagnare la carne. Serviamo una buona bistecca e mangiamola insieme a questa salsa: il gusto sarà fantastico. Per chi è amante della bourguignonne, tra le varie salse deve assolutamente trovare posto l’aurora. Delicata ma stuzzicante, sarà la preferita di tutti e sparirà in un secondo. Non dimentichiamoci di aggiungere l’ingrediente segreto per dare un tocco in più alla nostra cena!