Dal Nord non arriva solo il freddo: Francia, Inghilterra e Nord Italia ci possono portare delle meraviglie. Naturalmente, il vin brulé è una di queste.

Dal francese, il vin brulé significa vino bruciato, in quanto si tratta di un vino cotto e aromatizzato. Bevanda tipica del periodo natalizio, ci fa pensare a quei lunghi pomeriggi di nebbia passati tra una bancarella e l’altra ai mercatini di Natale.

Quest’anno per il Covid 19 i mercatini non ce li possiamo avere, ma il vin brulé sì. Inoltre, questo nettare gode di proprietà molto interessanti che migliorano la nostra risposta immunitaria. Accontentiamoci, quindi, e andiamo a prepararlo insieme. Ecco l’ingrediente segreto in più della ricetta del vin brulé perfetto in 20 minuti.

Ingredienti

a) Vino rosso corposo (secondo quante porzioni vogliamo servire);

b) arancia;

c) mela;

d) limone;

e) chiodi di garofano;

f) cannella;

g) anice stellato;

h) zucchero;

i) mezza noce moscata.

Preparazione

La preparazione è di una semplicità disarmante. Basta, infatti, prendere una pentola capiente e versare il vino. In seguito, andiamo ad aggiungere, ad uno ad uno, tutti gli ingredienti e portiamo a bollore.

L’ingrediente segreto è proprio la mela, che darà al nostro vin brulé quel tocco di dolcezza in più. Questo passaggio è fondamentale, il segreto sta proprio nel portare a bollore il composto.

Se non lo facciamo bollire, il vino conserverà una gradazione alcolica troppo importante e il vin brulé sarà imbevibile.

Raggiunto il bollore dobbiamo, però, abbassare la fiamma e far cuocere il nostro vino per altri quindici minuti. Infine, scoliamo tutto e lo versiamo nelle tazze o nei bicchieri che vogliamo servire.

Ecco, dunque, qual è l’ingrediente segreto in più della ricetta del vin brulé perfetto in 20 minuti.