La cucina d’estate si riempie di colori e sono tante le ricette che si possono preparare con semplici ingredienti. Oggi proponiamo un ingrediente economico e sorprendente che costa poco e squisito cucinato anche al forno. Si può cucinare in mille modi e la sua forma particolare lo rende facilmente adattabile alle ricette più fantasiose. Ideale fritto o al forno in pastella, in inverno in brodo per arricchirne il sapore, all’insalata, eccetera. Da consumare per un pic-nic con gli amici ma anche al mare sotto l’ombrellone. La ricetta che proponiamo oggi prevede la cottura al forno e si prepara in 15 minuti.

Ingrediente economico e sorprendente che costa poco e squisito cucinato anche al forno

La ricetta di ali di pollo in crosta al forno, da consumare calde appena sfornate o anche fredde da portare in viaggio. Ecco gli ingredienti da utilizzare per quattro persone:

a) un chilo di ali di pollo;

b) un cucchiaino di pepe bianco in grani;

c) un cucchiaino di pepe nero in grani;

d) tre spicchi di aglio;

e) 80 grammi di parmigiano;

f) 100 grammi di pangrattato;

g) 120 grammi di maionese;

h) 10 cl di olio extravergine di oliva;

i) 10 gocce di tabasco;

l) 50 grammi di ketchup;

m) sale a piacere.

Preparazione

Riscaldare il forno a 200 gradi. Nel frattempo, pulire gli spicchi di aglio, schiacciarli ce metterli in una terrina con l’olio, aggiungere il tabasco e mescolare.

Poi, con il macinapepe polverizzare il pepe nero e il pepe bianco. Mettere il pepe macinato in un piatto aggiungendo il parmigiano, il pangrattato e mescolare tutto.

Passare le ali di pollo prima nella terrina con il tabasco e poi nel piatto del pangrattato.

Rivestire una placca con carta da forno e sistemare le ali di pollo. Infornare per circa trenta minuti.

Fare attenzione alla cottura, se le ali dovessero risultare dorate ma poco cotte, coprire con un foglio di alluminio e proseguire con la cottura.

Quando la cottura è ultimata, togliere le ali di pollo dalla placca da forno e sistemarle su un piatto da portata. Servire accompagnate con qualche cucchiaio di maionese con l’aggiunta di ketchup.