Si sa, ci sono bocconi che è difficile mandare giù. Lo stesso vale per le pillole. Alcune sono più grosse di altre, ad esempio, o comunque, non tutti riescono ad ingoiarle facilmente. Ingoiare in malo modo una pillola non è per niente piacevole, anzi. Non sono rari i casi di vomito a seguito di un’errata deglutizione di una pillola. Quando non si riesce a ingoiare una pillola, ci si potrebbe abbattere e decidere di abbandonare le proprie routine farmacologiche. Il che può causare danni ovviamente anche gravi Ed ecco che ingoiare le pillole non è mai stato così facile, con questi 2 trucchetti.

Le tecniche che stiamo per illustrare sono state suggerite da uno studio dell’Università di Heidelberg in Germania. Abbiamo pensato di riportarle perché le abbiamo trovate efficaci, ma ricordiamo che i problemi di deglutizione vanno sempre segnalati al proprio medico di base.

a) Metodo 1.

Assicurarsi di avere a portata di mano una bottiglina d’acqua. A questo punto posizionare la compressa sulla lingua e sigillare le labbra intorno al collo della bottiglia. A questo punto bisogna letteralmente iniziare a succhiare l’acqua.

b) Metodo 2.

Se il primo metodo non ha convinto, proviamo a seguire le indicazioni che seguono. Mettere la compressa sulla lingua dopodiché bere un sorso d’acqua, ma attenzione, senza ingoiare. Infatti, c’è un passaggio intermedio che aiuterà ad ingoiare facilmente la pillola. Inclinare il mento verso il petto e solo quando ci si trova in questa posizione si può procedere ad ingoiare.

Altre soluzioni utili

Se nessuno dei due metodi precedenti ha convinto, si può sempre provare a ingoiare la pillola insieme ad un po’ di miele. In ogni caso ricordiamo che se sono presenti problemi a deglutire è sempre bene contattare il medico di base. Cosa succede, invece, se capita di prendere la pillola in ritardo o in anticipo? Ecco la spiegazione in quest’articolo.