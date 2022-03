Ciascuno di noi si riconosce solitamente più di un difetto fisico. Qualcuno pensa di avere le orecchie a sventola, qualcun altro di non essere abbastanza prestante e muscoloso. Per gli uomini, per esempio, una delle caratteristiche che li fa sentire più virili è l’altezza. Ecco perché, quando qualcuno viene categorizzato come basso, si tende a sminuire la sua mascolinità.

In realtà non sappiamo davvero a quanto corrisponda l’altezza standard per essere definiti dei “veri uomini”. Eppure, c’è qualcuno che, per qualche centimetro in meno, si sente in difetto o mancante. Ad ogni modo, per chi sente di avere questo problema è giusto dare l’opportunità di sentirsi meglio.

Sappiamo che l’altezza conta davvero poco, ma sono ingegnosi e semplici questi trucchi fashion che aiuteranno ad apparire più alti e slanciati. Ne scopriremo insieme alcuni in questo articolo. Semplici e davvero rivelatori, ecco i suggerimenti che non ci faranno più pensare ai centimetri in meno.

Quali scarpe e vestiti indossare per sembrare più alto

Iniziamo parlando delle calzature. Come le donne indossano i tacchi, anche l’uomo può permettersi di rialzarsi di diversi centimetri senza che nessuno se ne accorga. Infatti, le scarpe rialzate esistono da sempre e oggi garantiscono comodità e modelli adatti a tutti gli stili e bisogni. Ci sono modelli che riescono ad alzarci fino a 10 centimetri senza nemmeno farcene accorgere.

Anche l’abbigliamento, però, deve essere ben pensato. Pantaloni semi-aderenti e soprattutto della giusta misura (che arrivano alle caviglie) sfilano la figura. Mai utilizzare il risvolto, che schiaccia la silhouette, Anche una giacca ben sagomata con un taglio corto aiuta moltissimo, a differenza dei vestiti larghi, che sono da evitare.

Ingegnosi e semplici questi trucchi fashion che faranno sembrare più alti e slanciati anche gli uomini più bassi

Un altro segreto è quello dello scollo a V. Questo taglio di maglioni e magliette apre il busto e lo rende ampio, attirando gli sguardi sulla parte superiore del corpo. Evitiamo sempre d’indossare pattern a righe orizzontali e preferiamo quelle verticali, meglio se strette (evitiamo rigoni). Niente stampe troppo colorate e ricche di geometrie che confondono e appesantiscono. Meglio tinte unite e colori abbinati tra il sopra e il sotto.

Per quanto riguarda gli accessori, come abbiamo visto per le donne, ce ne sono alcuni che contribuiscono a creare un’aura di sensualità. Per l’uomo, cappelli, sciarpe e foulard, cravatte, papillon e sicuramente occhiali da sole, possono rendere un grande servizio. Concentrando lo sguardo sul viso e sulla parte superiore del corpo, faranno della bassa statura un dettaglio insignificante.

