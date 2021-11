Abbiamo spulciato le Gazzette Ufficiali alla ricerca dei principali concorsi ancora attivi in queste due rinomate Regioni del nord Italia. Tantissimi i bandi ancora attivi (ad esempio i Ministeri Salute e Finanze assumono questi laureati) e ci siamo limitati a selezionarne solo alcuni. Nel complesso possiamo dire che è prevista un’infornata di laureati e diplomati a tempo indeterminato negli Enti pubblici di Lombardia e Piemonte.

I concorsi prossimi alla scadenza

La Gazzetta Ufficiale n. 80 dell’8 ottobre contiene 2 bandi (per soli esami, scadenza 7 novembre) della provincia di Lecco. Si ricerca 1 istruttore direttivo informatico, cat. D1, e 6 agenti di polizia locale, cat. C1 (4 riservati ai volontari FFAA) e basta il diploma per candidarsi.

Copiosa la ricerca di personale sanitario. Segnaliamo solo i bandi dell’Ospedale Sacco di Milano e dell’Azienda Sanitaria della Valtellina di Sondrio, che ricercano 7 e 6 dirigenti medici. In questi casi si richiede la laurea in Medicina e l’iscrizione all’Albo nella disciplina oggetto del concorso.

Nella G.U. n. 81 del 12 ottobre segnaliamo il concorso per esami del Comune di Bresso (Milano) per la copertura di 3 agenti di polizia locale, cat. C1.

I bandi di concorso in queste 2 rinomate Regioni del Nord

La G.U. n. 82 del 15 ottobre contiene 3 bandi del Comune di Urgnano, provincia di Bergamo. Si ricercano 1 operaio-necroforo, cat. B3, 2 unità di educatori di asilo nido, cat. C1, 1 unità di funzionario contabile, cat. D. Diversi i requisiti richiesti, mentre la scadenza per candidarsi è fissata al 15 novembre.

Passando alla G.U. n. 83 troviamo il bando del Comune di Baveno (prov. Verbania-Cusio-Ossola) che ricerca 3 agenti di polizia locale, cat. C1. La scadenza per candidarsi è fissata al 18 novembre, ed è la stessa anche per il bando del Comune di Cormano (prov. Milano), che ricerca 5 collaboratori amministrativi, cat. B.

Invece l’Azienda Socio-Sanitaria di Como ha bandito 3 concorsi, tutti per titoli ed esami e con scadenza 18 novembre. Si ricercano 5 operatori socio-sanitari, cat. B, 15 coadiutori amministrativi senior, cat. B, 4 collaboratori professionali sanitari, ostetrica, cat. D.

Infornata di laureati e diplomati a tempo indeterminato negli Enti pubblici di Lombardia e Piemonte

I 2 bandi del Comune di Beinasco (prov. Torino) ricercano 4 istruttori, di cui 3 tecnici ed 1 amministrativo-contabile, cat. C (G.U. n. 85 del 26 ottobre). Per tutti è prevista l’assunzione a tempo pieno e determinato (12 mesi) con contratto di formazione e lavoro.

Il Comune di Bergamo ha indetto un corso-concorso per la copertura di 8 posti di “Citizens assistant”, operatore allo sportello polifunzionale, cat. C. Tutti i posti sono a tempo pieno, ma solo 2 a tempo indeterminato.

Il Comune di Colico (Lecco) ricerca 1 operaio qualificato (cat. B3), 1 istruttore amministrativo informatico, cat. C e 1 operatore amministrativo, cat. B3.

Invece nella Gazzetta n. 86 del 29 ottobre troviamo i bandi (scadenza 15 novembre) del Comune di Canelli, provincia di Asti. Si ricercano 2 istruttori amministrativi (cat. C), di cui 1 a tempo pieno e indeterminato e 1 a tempo parziale (50%) e 2 operatori socio-sanitari, cat. B, per la casa di riposo comunale.

Regione Lombardia e Regione Piemonte

Infine altri due ghiotti concorsi sono quelli appena banditi dalla Regione Lombardia e dalla Regione Piemonte, apparsi sulla G.U. n. 87, martedì 2 novembre.

Il concorso lombardo è finalizzato alla formazione di una graduatoria di 20 posti di tecnico, cat. D, presso la Giunta regionale. Le domande andranno inoltrate dalle 10.00 del 5 novembre ed entro le 16.00 del 24 novembre. In particolare, i candidati dovranno attestare la disponibilità all’assunzione a partire dai primi 15 giorni di dicembre. Il contratto avrà durata fino al 31 ottobre 2023 e il concorso prevede una sola prova scritta in remoto, il 26 novembre.

Il bando della Regione Piemonte è finalizzato all’assunzione di 50 collaboratori amministrativi per la Giunta, cat. C, a tempo pieno e indeterminato. Il bando prevede 25 riserve di posti e c’è tempo fino al 2 dicembre per candidarsi (è richiesto solo il diploma quinquennale).

Approfondimento

Capitano poche volte l’anno concorsi da 700 posti a tempo indeterminato a 2 passi dal mare.