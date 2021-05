Abbiamo già affermato, in precedenti occasioni, che l’inflazione non è collegata esclusivamente a fenomeni negativi.

A volte da un male nasce un bene.

È il caso, ad esempio, dell’entità del debito che, in termini reali, ossia considerando anche il potere d’acquisto della moneta, tende a diminuire.

Un altro effetto che possiamo considerare positivo è l’agevolazione di un certo sviluppo economico.

Inflazione e sviluppo economico

Solitamente si tende ad affermare che lo sviluppo economico provoca un incremento del tasso di inflazione.

Il che è ovviamente logico, data la cosiddetta legge della domanda e dell’offerta.

Infatti, a parità di offerta di un determinato quantitativo di beni o servizi, l’aumentata domanda si scarica sui prezzi, portandoli a lievitare.

Ma esiste anche il fenomeno simmetrico. A sua volta la tendenza all’incremento dei prezzi conduce, per certi versi, a un incremento della domanda.

Perché si incrementa la domanda di beni e servizi?

A tale proposito, bisogna distinguere tra una domanda che possiamo definire elastica, ed una anelastica.

Il concetto è presto spiegato.

Chi dispone di un reddito o di un patrimonio consistente, solitamente è poco o nulla influenzato, nelle sue decisioni di acquisto, dalla dinamica dei prezzi.

Proprio in quanto lo spendere di più per l’acquisto del medesimo bene o servizio non comporta una sostanziale modifica della sua situazione.

Soprattutto, un rialzo dei prezzi non gli impedisce l’acquisto.

È questo il fenomeno della cosiddetta domanda anelastica, ossia una domanda di mercato, non influenzata o scarsamente influenzata dalla variabile prezzo.

Pensiamo, invece, alla situazione di chi disponga di un patrimonio o di un reddito decisamente inferiore.

In questo caso, soprattutto chi vive grazie ad un reddito fisso, che spesso non si incrementa in misura pari all’inflazione, sa che un rialzo dei prezzi potrebbe comportare la futura impossibilità di acquistare qualcosa, che prima costava meno. O quanto meno è consapevole di una minor capacità di acquisto.

Ecco, quindi, che in questo caso la domanda di beni e servizi diviene invece elastica, cioè viene influenzata da dinamiche inflattive, che possono spingere a maggiori acquisti, a fronte di un timore di diminuzione della capacità di acquisto.

Abbiamo quindi spiegato, in questo articolo, a proposito di inflazione e sviluppo economico, perché un incremento dell’inflazione può comportare un incremento della domanda di mercato di beni e servizi.

A cura di Gian Piero Turletti, autore di “Magic Box” e “PLT“