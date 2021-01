Sembra destino ma camice, magliette e tovaglie più sono candide e più sembra facile, se non automatico, che si chiazzino di quel bel colore rosso intenso. Ecco allora indicati, in questo articolo, degli infallibili rimedi fai da te, per eliminare le macchie di pomodoro o sugo e ragù dai tessuti.

Il pronto soccorso macchia

Prima di tutto distinguiamo le macchie fresche da quelle secche. In linea di massima è sempre meglio agire il prima possibile, per avere risultati migliori e più immediati. Esiste un metodo sempre valido come primo intervento, quello del canovaccio bianco pulito.

Bagniamo la macchia e tamponiamo in continuazione con la parte pulita di un canovaccio o di un asciugamano. L’obiettivo è quello di assorbire quanto più sporco possibile. Procediamo poi al lavaggio dell’indumento e o del tessuto, così come è indicato sulla sua etichetta.

Il latte è il nemico del pomodoro fresco

Possiamo tamponare con acqua fredda, prima di procedere al lavaggio di un tessuto macchiato di pomodoro fresco. In alternativa, potremo utilizzare ammoniaca diluita, in una soluzione di 1 cucchiaio, ogni 250 ml di acqua.

Se il tessuto è particolarmente delicato, si potrà procedere con il latte caldo. Prima del normale lavaggio con acqua e sapone, versiamone uno o due cucchiai sulla macchia e facciamo agire, per circa 30 minuti.

Il sugo e il ragù di pomodoro: il gioco si fa duro

Negli intingoli che hanno come base il pomodoro, si sa, esiste una parte grassa che rende l’impresa di rimuoverli, senz’altro più ardua. Non è però del tutto impossibile riuscire a spuntarla. Procediamo dunque con un’operazione preliminare di assorbire ad esempio l’olio del ragù con il talco. Usiamolo per coprire la macchia e lasciamo agire per due ore. Possiamo preparare anche in casa il talco, con 30 gr di amido di mais e 15 gr di bicarbonato in un mixer. Trascorso il tempo dovuto, rimuoviamolo con la spazzola. Possiamo procedere applicando, con un panno sulla macchia, una soluzione di ammoniaca e acqua.

E se le macchie sono ormai vecchie? Ecco due infallibili rimedi fai da te per eliminare le macchie di pomodoro o sugo e ragù dai tessuti.

Nel caso di un tessuto più delicato, potremo pretrattare con del sapone di Marsiglia, magari aiutandoci con una spazzola.

In caso contrario, facciamo agire sulla macchia, per 15-20 minuti, una pasta di bicarbonato, sale e acqua, prima di un normale lavaggio a mano o in lavatrice.