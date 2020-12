Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Risparmiare è un’arte che va coltivata nella vita. Infatti mettere i soldi da parte non significa non godersi la vita, ma evitare delle spese inutili per sentirsi più tranquilli e per spendere in ciò che si ritiene necessario o interessante. Per questo motivo oggi spieghiamo cerchiamo di dare un interessante input su come tagliare le spese. Parliamo dunque di come fare: ecco l’infallibile trucco del risparmio consigliato dagli Esperti.

L’innovativo metodo delle buste

Pagare con la carta di credito è un gesto importante da fare sia per incentivare la digitalizzazione sia per combattere il fenomeno dell’evasione fiscale. Questo metodo di pagamento nasconde, però, un’insidia non molto evidente: queste transazioni ci fanno perdere contatto con quanti soldi si spendono.

Una volta arrivato il proprio budget mensile bisogna stabilire quanto si è disposti a spendere in varie aree della propria vita, soprattutto in quelle ritenute non necessarie. Se si decide che solo 200 euro del proprio stipendio possono essere messi per ristoranti, aperitivi o, in generale, per divertirsi, basta prelevarli subito dal proprio conto.

Nascondere in casa

Una volta completata questa operazione, basta inserirli in una busta di carta da nascondere in casa. Ogni volta, quindi, che si deciderà di spendere qualcosa in questo settore si andrà direttamente ad attingere da lì. Una volta, però, che non rimangono più soldi, il gioco è fatto. Infatti, non sarà più possibile rimpolpare il contenuto della busta fino all’arrivo del prossimo stipendio.

Oggi, dunque, abbiamo illustrato l’infallibile trucco del risparmio consigliato dagli Esperti.

