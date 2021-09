Anche se per poco è ancora tempo di more. Approfittiamone, allora, per fare scorta di questo frutto tanto piccolo quanto buono per il nostro organismo.

Sarà l’occasione giusta per fare una bella camminata in montagna, godendo di paesaggi mozzafiato e al tempo stesso facendo scorta di questo meraviglioso frutto.

Le more vengono catalogate tra i frutti altamente prelibati, perché sono disponibili per un periodo dell’anno assai ristretto. La raccolta, infatti, inizia in pieno agosto e si protrae fino a settembre. Considerati frutti antiossidanti, sono altresì ricchi di betacarotene e fibre. Proprio perché ricchi di fibre, questi frutti sono ottimi per proteggere la salute del nostro intestino.

Infallibile metodo per conservare questo delizioso frutto e gustarlo anche d’inverno

Le more sono frutti utili al consumo fresco, ma ben si prestano anche alla preparazione di marmellate, di dolci, gelati e yogurt. Dal fiore di mora poi, le api elaborano un ottimo miele. Ė bene sottolineare che le more primizie hanno un sapore più acidulo. Al contempo però anche un valore energetico moderato. Quelle colte invece in stagione avanzata hanno un sapore dolcissimo, perché contengono meno acqua e molto fruttosio. Proprio perché deliziose, approfittiamone per farne scorta. Ecco allora un infallibile metodo per conservare questo delizioso frutto e gustarlo anche d’inverno.

Come preparare le more sciroppate

Basta procurarsi:

1 kg di more;

500 grammi di zucchero, preferibilmente di canna.

Vediamo allora come procedere! Innanzitutto, dobbiamo lavare i frutti sotto l’acqua corrente. Dobbiamo, infatti, evitare assolutamente di immergere le more in un recipiente pieno di acqua. Qualora lo facessimo, infatti, la polpa ne assorbirebbe troppa. Quindi otterremmo delle more sciroppate troppo acquose. Una volta lavate, le disponiamo su un panno asciutto e le lasciamo asciugare.

A questo punto mettiamo le more in un recipiente e aggiungiamo lo zucchero. Mescoliamo con attenzione, evitando di schiacciare i frutti, copriamo con un canovaccio e lasciamo macerare per circa 24 ore. Dobbiamo dare la possibilità allo zucchero di sciogliersi perfettamente.

Fatto ciò, le nostre more sciroppate saranno pronte per essere confezionate. Distribuiamo, infatti, il contenuto della ciotola in vasetti di vetro. Una volta riempiti, aggiungiamo sopra il succo ottenuto dalla macerazione. A questo punto tappiamo questi vasi, li avvolgiamo in canovacci e li disponiamo in una pentola piena di acqua. Portiamo l’acqua ad ebollizione e lasciamo bollire per almeno un quarto d’ora. Una volta che i vasi si sono raffreddati, li conserviamo in un luogo preferibilmente fresco. Così, le nostre more sciroppate saranno pronte per deliziare il nostro palato e quello dei nostri ospiti, in qualsiasi momento dell’anno.

