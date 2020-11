Buona, veloce ed economica. Anche oggi, il Team di ProiezionidiBorsa cerca di soddisfare le esigenze delle famiglie italiane in cucina. Un’impresa neanche troppo difficile se consideriamo il tripudio di gusti e prodotti italiani in circolazione e le prelibatezze che si possono creare. Nella rubrica di cucina c’è spazio per tutti e questa ricetta è dedicata non solo ai golosi che amano assaporare una soffice fetta di torta a colazione o a merenda ma anche per chi vuole concedersi il dessert senza sentirsi troppo in colpa. Priva di particolari lavorazioni, la torta alle arance si prepara in velocità ed è tanto versatile quanto buona. Ecco l’occorrente per 4 persone.

Ingredienti

3 uova;

250 g di zucchero;

250 g di farina tipo 00;

150 ml di succo di arance;

80 ml di olio di semi;

1 bustina di lievito per dolci.

Inebriati dal profumo delle arance, gli ospiti impazziranno con questa semplice torta. Preparazione

Realizzare la torta semplice alle arance è semplice e non si discosta dalle altre torte soffici ed alte preferite a colazione come un’alternativa genuina ai prodotti confezionati.

Innanzitutto, in una ciotola inserire le uova e lavorare con lo zucchero. Una volta creata la consistenza spumosa e chiara, versare l’olio a filo. Prendere una delle arance, grattare la scorsa ed aggiungerla al composto. A questo punto, versare anche il succo delle arance. Mescolare con cura e aggiungere la farina e il lievito, precedentemente setacciati. In una tortiera imburrata versare il composto. Se non si preferisce il burro, rivestire lo stampo con un foglio di carta da forno. Ed infornare con forno già caldo a 180° per circa 30 mezz’ora. Una volta cotta, il classico strato di zucchero a velo per decorare renderà ancora più gustosa la torta, prima di servirla agli ospiti.

