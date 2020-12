Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Un incredibile maleficio sembra aver colpito Pirelli nella giornata odierna, detta in Borsa “delle 4 streghe“. Il titolo è stato sospeso temporaneamente a Piazza Affari poco prima della chiusura delle contrattazioni e poi è rientrato.

Il gruppo produttore di pneumatici ha chiuso al ribasso del 6,19% a 4,43 euro per azione. Pirelli è scivolata in fondo al listino Ftse Mi: ma alcuni operatori in verità se lo aspettavano. Con un ribasso superiore al 4% fin da metà seduta, il titolo è reduce da una settimana in altalena.

Aveva guadagnato bene grazie alla revisione al rialzo sulle stime di vendita del 2021, da parte della concorrente tedesca Continental. Ma i suoi risultati annuali non convincono i gestori di alcuni fondi.

Il prezzo sempre troppo vicino al minimo

Indotto auto in altalena con crollo di Pirelli ed esordio boom di Tenax nel “giorno delle 4 streghe”. Nonostante il ribasso di oggi, Pirelli resta comunque sopra al minimo toccato martedì scorso, dopo il lancio del bond convertibile da 500 milioni di euro.

Il 15 dicembre Pirelli aveva toccato la quotazione di 4,279 euro per azione. Gli investitori non hanno apprezzato, però, i dati diffusi nei giorni scorsi. Nei primi nove mesi dell’anno, Pirelli ha annunciato un crollo del business pari al 19,8% (tra 17 e 18% per tutto l’anno). E una perdita netta di 17,8 milioni di euro contro i profitti di 385,7 milioni di euro del 2019.

Sempre nell’indotto automotive si registra il debutto brillante di Tenax International. Il produttore di macchine elettriche per la pulizia stradale ha avviato oggi le contrattazioni su AIM Italia.

Tenax ha raccolto 2,2 milioni di euro durante il collocamento. Il flottante, al momento dell’ammissione è stato pari al 31,73 %. La capitalizzazione attualmente è pari a 6,3 milioni di euro. Tenax ha deciso la quotazione su AIM Italia a meno di cinque anni dalla sua fondazione.

Attualmente, ha dichiarato l’amministratore delegato Vincenzo Guareschi Geddes da Filicaia, intende accelerare il consolidamento della sua leadership. Ciò attraverso lo sviluppo di nuovi prodotti e l’ingresso in nuovi mercati.