Ogni donna vuole essere ammirata, appagata ed in alcuni casi anche sedotta. Un gioco che è possibile condurre con un abito particolarmente scollato, con merletti o di colore rosso, con un make-up da diva o con lo charme innato che non tutti hanno.

Non sempre ci si riesce a valorizzare come si vorrebbe e la paura di andare in penombra in mezzo alla folla, rende insicuri. La seduzione è un’arma che va ben veicolata, non va mostrata a tutti perché è un gioco che si fa in due. E il fascino e la capacità di attrarre potrebbero essere indotti proprio con questo accessorio.

Un gioiello di altri tempi che porta con se un gesto spesso dimenticato che tutte vorrebbero avere

Perché non indossiamo la seduzione con questo meraviglioso gioiello romantico per essere attraenti ed attirare l’attenzione? Questo accessorio esprime da sempre un significato molto particolare ed apprezzato da tutte le donne.

Si tratta del famosissimo baciamano. Un bracciale a catenella fine che si infila prima al dito medio ed impreziosisce tutto il dorso della mano legandosi poi al polso come per ogni bracciale.

Un gioiello che esprime un gesto d’altri tempi. Un simbolo di cortesia, ammirazione, devozione e galanteria verso la persona che porge la mano con il palmo verso il basso e attende che la persona di fronte a lei si chini per sfiorare il palmo della mano con le labbra.

Un effusione romantica d’altri tempi ormai in disuso. Un gesto raro ad oggi relegato solo all’ambito devozionale o diplomatico.

Indossiamo la seduzione con questo meraviglioso gioiello romantico per essere attraenti ed attirare l’attenzione

Simbolo di femminilità e seduzione, il baciamano è uno dei gioielli che dovremmo indossare per ogni occasione. In particolar modo questo accessorio ricco di charme e personalità può essere semplice, quindi anche sportivo o molto elaborato e quindi indossato su abiti eleganti.

Indossato da molte celebrities, questo accessorio è essenziale per sentirsi esclusiva ed affascinante. Un trend da indossare in ogni occasione e su ogni tipo di outfit per esprimere al meglio la femminilità ed essere sempre ammirate.

