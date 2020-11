Ad ognuno di noi è balzato agli occhi un particolare durante questi mesi di lockdown. Per strada molte persone hanno l’abitudine di mettere due mascherine chirurgiche una sopra all’altra. Ci siamo chiesti: indossare la doppia mascherina è una moda oppure serve?

Rispettare le norme elementari

A sentire il Ministero della Salute è più importante abbinare l’uso di una mascherina con il distanziamento sociale ed evitare gli assembramenti. Sul caso specifico, indossare la doppia mascherina si offre maggiore protezione. Per tenere alla larga l’eventuale contagio da coronavirus vanno rispettate elementari regole: indossare la mascherina, mantenere il distanziamento sociale e lavare le mani frequentemente.

Non è dato sapere perché le persone, soprattutto in questa seconda ondata, hanno preso l’abitudine di portare su naso e bocca due mascherine. A primo impatto viene da rispondere per paura di infettarsi e quindi mettere due dispositivi di sicurezza è un modo per tutelarsi di più. Ma a ben guardare, non sono per nulla utili. Il Ministero della Salute ha ribadito che non ha nessuna maggiore efficacia protettiva.

Cosa è successo in passato

Nel 2005 l’epidemia della SARS fece molte vittime. Sfogliando giornali ingialliti, spunta una ricerca fatta a quei tempi. Lo studio pubblicato su The Journal of Hospital Infection, dimostrò qualcosa di ben diverso. I ricercatori testarono la capacità di protezione della mascherina chirurgica facendo anche vari casi di più mascherine indossate una sopra all’altra.

Gli autori, però, non hanno mai dato grande rilevanza alla cosa perchè lo studio si svolse in laboratorio e il numero delle persone testate era molto basso. Perciò, non è stata data mai tanta enfasi. Oggi con l’epidemia del coronavirus, questa notizia della doppia mascherina, ha preso di nuovo vigore.

Doppia mascherina: serve?

Sono trascorsi ben 15 anni e perciò non ha senso ritornare a parlare della doppia mascherina. I cittadini per proteggersi devono osservare le norme più elementari. Semmai invece di indossare la mascherina chirurgica, possono usare quelle ffp2 maggiormente sicure per se stessi e per gli altri. Dunque, inutile porsi la domanda: indossare la doppia mascherina è una moda oppure serve?