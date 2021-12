Il Capodanno si avvicina. Una volta risolti i problemi del dove festeggiare e cosa mangiare, si presenta un secondo grande dilemma: come vestirsi? Non esiste un outfit giusto per Capodanno. Ce ne sono tanti, tutti diversi tra loro e attinenti al nostro stile personale. Tutti gli outfit, però, non potranno prescindere da un capo in comune, che quasi tutti indosseranno. Parliamo della tradizionale biancheria rossa, che secondo l’uso popolare propizierebbe la buona sorte per l’anno nuovo. Quello che molti non sanno, però, è che indossare intimo rosso a Capodanno non basta per attirare la fortuna perché bisogna rispettare anche quest’altra tradizione. La tradizione dell’intimo rosso a Capodanno, infatti, ha radici molto profonde. Ma quasi tutti conoscono solo la prima parte dell’usanza, tralasciando la seconda che sarebbe altrettanto fondamentale.

Prima di consultare l’oroscopo, possiamo fare qualcosa per aiutare la fortuna. Il colore rosso è simbolo di buona sorte in diverse tradizioni in giro per il Mondo. In Cina, per esempio, il rosso porta con sé significati legati alla prosperità e alla fortuna. Non a caso, i cinesi utilizzano questo colore sia per il Capodanno che per festeggiare i matrimoni. Durante il Medioevo, invece, chi indossava un mantello rosso aveva il potere di scacciare gli spiriti maligni e le streghe. Anche nell’iconografia cristiana il mantello rosso ha una grande importanza, venendo associato all’Arcangelo Gabriele.

Ma il motivo, per cui indossiamo intimo rosso a Capodanno per attirare la fortuna nel nuovo anno, sembrerebbe derivare dagli antichi romani. Sotto l’Impero Romano, infatti, pare che già fosse usanza diffusa quella di indossare un drappo rosso proprio durante la notte di San Silvestro. Ma la tradizione implicherebbe anche un secondo passaggio, spesso trascurato, che sarebbe altrettanto fondamentale per garantirci la fortuna.

Pochi portano a compimento il rito scaramantico per propiziare la buona sorte nell’anno a venire

Indossare intimo rosso è solo la prima parte della tradizione di Capodanno. Secondo l’usanza, per attirare realmente la fortuna, il primo dell’anno dovremmo gettare le mutande rosse indossate la sera prima. Inoltre, per attirare al massimo le influenze positive, alcuni dicono che l’intimo rosso andrebbe indossato al contrario, durante il cenone. La seconda parte della tradizione si rifarebbe ad altri riti propiziatori spesso attuati tra il 31 dicembre e il primo gennaio. Tra questi c’è anche quello di buttare via delle vecchie cose, di disfarsene per sempre. In questo modo, simbolicamente, ci liberiamo dei tormenti passati aprendo le nostre vite a nuove prospettive future. Qualunque sia il nostro rituale scaramantico per l’anno nuovo, prima di metterlo in atto assicuriamoci di farlo nel modo corretto.

