Secondo quanto riportato dal Sunday Times nell’edizione del 27 settembre, indiscrezioni parlano di un accordo tra Regno Unito e Ue sulla Brexit. Il raggiungimento dell’accordo non sarebbe frutto di un accordo basata su principi condivisi, ma della paura. Le delegazioni che stanno trattando, infatti, sembra si siano convinte che un “no deal” sarebbe dannoso per tutti. Meglio, quindi, trovare un accordo.

In attesa dell’ufficializzazione di questo accordo sarà interessante vedere come reagirà il cambio euro sterlina alla riapertura dei mercati.

Se, quindi, indiscrezioni parlano di un accordo tra Regno Unito e Ue sulla Brexit, come reagirà la sterlina contro l’euro? Qualche ipotesi si può fare andando ad analizzare i grafici del cambio euro sterlina.

Analisi grafica e previsionale sul cambio euro sterlina

Il cambio euro sterlina (FXEURGBP) ha chiuso la seduta del 25 settembre a 0,9126 in ribasso dello 0,27 rispetto alla seduta precedente.

Time frame giornaliero

La tendenza in corso è ribassista e vede l’euro indebolirsi rispetto alla sterlina. Al momento le quotazioni sono dirette verso il I obiettivo di prezzo in area 0,90104 e a seguire verso gli altri obiettivi indicati in figura.

I rialzisti prenderebbero il sopravvento solo nel caso di chiusure giornaliere superiori a 0,91414.

Time frame settimanale

La tendenza in corso è rialzista, ma come si vede dal grafico siamo molto vicini a una sua negazione. Le quotazioni, infatti, hanno chiuso la settimana sotto il supporto in area 0,91291. A meno di un pronto recupero, quindi, la sterlina dovrebbe prendere nuovamente il sopravvento contro l’euro nel medio periodo. Qualora, invece, si dovesse continuare al rialzo gli obiettivi sono quelli indicati in figura.

Time frame mensile

La tendenza in corso sul mensile vede un euro forte che ha raggiunto il suo I obiettivo di prezzo in area 0,91184. Tuttavia le quotazioni fino ad ora si sono dimostrate incapaci di superare questo importante livello di resistenza.

Ci sono, quindi, solo due possibilità: o settembre rompe al rialzo la resistenza e si parte verso gli obiettivi indicati in figura oppure la sterlina prende il sopravvento e si parte al ribasso.

