In una precedente analisi, dedicata al nostro indice Ftse Mib, avevamo sottolineato l’importanza della chiusura di settembre.

Se inferiore al minimo della barra di agosto, avremmo avuto conferma di un’inversione ribassista di medio, i cui target erano stati proiettati in occasione di quell’articolo. Queste proiezioni sarebbero divenute operative in caso di conferma ribassista da parte della chiusura mensile.

Ma così non è stato, e proprio la chiusura di settembre lasciava quindi intatto il trend rialzista. Sono quindi seguiti ulteriori segnali di conferma rialzista, anche a livello ciclico.

Ma dove sono diretti, in ottica di breve e medio termine, i corsi dell’indice Ftse Mib?

Rispondiamo, esaminando la situazione con alcune tecniche proprietarie e con metodi di Gann.

In particolare, applichiamo il metodo proprietario Magic Box, la tecnica del Quadrato di minimo, ma anche gli orbitali planetari.

Indice Ftse Mib dal setup di fine estate ai target di medio termine

Procediamo quindi, nella nostra analisi, partendo dal seguente grafico, relativo a proiezioni del metodo Magic Box.

Un primo fondamentale target si ottiene dall’intersezione delle tre rette sul grafico.

In particolare, quella orizzontale indica un target a 27.500, mentre l’intersezione tra retta orizzontale e retta ascendente indica per/entro quale termine dovrebbe essere raggiunto questo target, come contrassegnato dalla retta verticale. Questo setup è previsto per il 25 novembre.

Questo non significa che i corsi non possano andare anche oltre tale area target, ma semplicemente che questa rappresenta un primo obiettivo, che dovrebbe comunque essere raggiunto, salvo inversioni del trend.

Quadrato di minimo

Troviamo una conferma del setup temporale applicando la tecnica del quadrato di minimo di Gann, come da seguente grafico.

All’interno del quadrato, tracciato dal minimo in basso a sinistra, la freccia rossa evidenzia una retta verticale bianca, che rappresenta un setup temporale.

Si riferisce alla data del 26 novembre, quindi prossima a quella già proiettata con Magic box.

Orbitali planetari

Infine, per completare sull’argomento riguardante l’indice Ftse Mib dal setup di fine estate ai target di medio termine, applichiamo la tecnica degli orbitali planetari. Questo servirà a verificare se il target a 27.500 corrisponda, il prossimo 25 novembre, anche ad una posizione planetaria, basata sulle effemeridi.

Possiamo, a tale riguardo, notare che sostanzialmente in tale posizione troveremo la Luna geocentrica. Infatti il prossimo 25 novembre la Luna si troverà a 3 gradi circa in Leone, posizione che corrisponde a 123 gradi cumulati.

Possiamo quindi calcolare come segue.

360X76+123=27.483, quasi esattamente coincidente con i 27.500 punti, di cui alla precedente proiezione.

A cura di Gian Piero Turletti, autore di “Magic Box” e “PLT“