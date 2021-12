Analizziamo l’indice azionario francese CAC 40 su time frame settimanale.

Partiamo dal seguente grafico, che utilizza il metodo proprietario Magic Box.

L’attuale situazione è caratterizzata da quotazioni che hanno centrato una precedente proiezione in prezzo e tempo.

Nello specifico, le quotazioni stanno formando una sorta di doppio massimo, lungo la retta orizzontale rossa contrassegnata dalle due frecce rosse.

All’intersezione tra questa retta e le due rette nere ascendenti, troviamo un target in prezzo e tempo, e notiamo infatti che le due punte di massimo coincidono con i punti contrassegnati dalle frecce rosse lungo la medesima area target.

Indice CAC 40: verso quali target?

La situazione è quindi caratterizzata dal raggiungimento di questo target, al momento in forma di doppio massimo, ed ora possiamo considerare il trend al rialzo, fin tanto che non venga violato al ribasso il livello corrispondente al minimo della settimana del 29 novembre (retta rossa più in basso).

Nel caso prevalga l’ipotesi ribassista, verrà ovviamente archiviata la proiezione rialzista.

Viceversa, in caso di continuazione del trend, il prossimo target rialzista si posiziona in area 8.265, lungo la retta orizzontale rossa più in alto.

L’intersezione tra questa retta e le rette nere ascendenti (frecce blu) indica dei setup temporali, per/entro i quali il target dovrebbe essere raggiunto.

Il secondo di questi (in caso di rallentamento) è previsto per/entro la settimana del 20 giugno 2022.

Proseguiamo quindi nella nostra analisi, ricercando conferme tramite altre tecniche, in particolare quelle di Gann.

Quadrato di massimo

Il seguente grafico applica la tecnica del Quadrato di massimo di Gann.

La freccia rossa indica una retta verticale che segnala lo stesso setup temporale, già proiettato da Magic Box, confermando quindi l’analisi condotta con altro metodo.

Orbitali planetari

Concludendo su “Indice CAC 40: verso quali target?”, verifichiamo se il target di 8.265, previsto per la settimana del 20 giugno 2022, corrisponda ad una posizione relativa agli orbitali planetari.

Procediamo con i seguenti calcoli.

8.265/360=22,95.

22X360=7.920.

In data 25 giugno 2022, chiusura della settimana del 20 giugno, troviamo Nettuno a 25 gradi in Pesci, che equivale ad una posizione cumulata di 355 gradi.

Quindi:7.920+355=8.275, posizione prossima al target di 8.265.

Anche la posizione geocentrica di Nettuno conferma quindi le proiezioni già effettuate con gli altri metodi.

A cura di Gian Piero Turletti, autore di “Magic Box” e “PLT“