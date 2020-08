Indennità di accompagnamento 2020, ecco come richiedere 520,29 euro.

Molto spesso il team di ProiezionidiBorsa si occupa di indennità e diritti dei cittadini. Quest’oggi vogliamo parlarvi di indennità di accompagnamento 2020, ecco come richiedere 520,29 euro.

L’assegno di accompagnamento è una somma in denaro a favore degli invalidi civili che hanno bisogno di assistenza continua. Tale servizio è gestito dall’INPS ed è disciplinato dalla legge 18/1980.

A chi è rivolta l’indennità di accompagnamento?

L’assegno è rivolto alle persone che hanno un’invalidità al 100%. È previsto anche per i ciechi assoluti e per quei soggetti a cui serve un accompagnatore per svolgere azioni quotidiane, come lavarsi o mangiare. In poche parole l’indennità di accompagnamento è una e propria pensione. Spesso viene utilizzata per coprire le spese della persona che si occupa dell’assistenza.

I requisiti per richiedere la somma di accompagnamento all’INPS sono:

a) invalidità 100% per malattie fisiche o psichiche;

b) impossibilità di svolgere azioni quotidiane senza l’aiuto continuo di un accompagnatore;

c) essere cittadini italiani, residenti in Italia, oppure stranieri comunitari iscritti all’anagrafe del Comune di residenza;

d) essere cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno da almeno 1 anno.

A chi viene e a chi non viene riconosciuta l’assegno di accompagnamento?

Chi percepisce già una indennità simile, ovvero una pensione di inabilità per causa di lavoro, guerra o servizio, non ha diritto all’indennità di accompagnamento. Neanche coloro che sono ricoverati gratuitamente presso un istituto di ricovero da più di 30 giorni, ne hanno diritto.

Per usufruire dell’assegno di accompagnamento non esistono limiti di reddito e non conta neanche l’età.

Quale somma posso ricevere con questa l’indennità?

Per l’anno 2020, l’importo dell’indennità è di 520,29 euro. Tale somma è distribuita in 12 mesi.

Per ottenere l’assegno, il cittadino deve chiedere il riconoscimento dei requisiti sanitari all’INPS.

Come e dove fare la richiesta dell’indennità di accompagnamento?

È possibile scaricare la domanda sul sito dell’INPS, dalla sezione dedicata. L’indennità può essere richiesta anche tramite gli enti di patronato o le associazioni di categoria dei disabili.

