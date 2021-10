Indennità di 600 euro mensili con rimborso vitto per questo corso gratuito aperto a disoccupati e inoccupati

Il corso di formazione di Addetto amministrativo contabile non è soltanto gratuito ed indirizzato a disoccupati e inoccupati, ma prevede anche una indennità mensile fissa. Un’opportunità formativa dai pochi precedenti situata nel territorio umbro. L’ente formativo è MG Technics, Scuola di formazione professionale con sede a Terni. Vediamo di seguito tutte le informazioni relative al corso con il programma di formazione, le modalità di insegnamento e come inviare per candidarsi.

Ecco i requisiti richiesti

Per partecipare al corso gratuito finanziato dalla Regione Umbria sarà fondamentale, innanzitutto, avere i requisiti richiesti. Questi sono l’iscrizione al Centro per l’impiego, diploma di scuola secondaria di secondo grado e conoscenze digitali pari a quelle fornite dalla patente europea. Per i cittadini stranieri è inoltre richiesto un livello di conoscenza della lingua italiana pari al livello B2. I cittadini extracomunitari dovranno possedere tutte le documentazioni necessarie nel rispetto delle norme di soggiorno italiane.

È Arpal Umbria ad annunciare l’avvio del nuovissimo corso di formazione gratuito. Questo prevede complessivamente 780 ore, nelle quali è compreso un periodo di tirocinio presso aziende presenti sul territorio. Una volta completato il corso e superato l’esame, l’allievo in uscita sarà in grado di eseguire operazioni fiscali e formulare bilanci differenziati. Meglio affrettarsi, dato che i posti disponibili sono soltanto 15 e la data di scadenza per presentare domanda è fissata per il 12 novembre.

Tutti i dettagli sul corso

Il corso è diviso in ore per 11 differenti argomenti. Si parte con l’accoglienza della durata di 2 ore. Seguono le Operazioni di cassa, 28 ore, Operazioni fiscali e previdenziali, 72 ore, fino ad arrivare al tirocinio di ben 480 ore. Proprio per quest’ultimo è prevista un’indennità di 600 euro mensili, cui si aggiunge il rimborso delle spese di vitto per impegni superiori alle 6 ore. La frequenza è obbligatoria e l’accesso all’esame finale sarà possibile solo a coloro che avranno seguito il 75% delle ore totali del corso. In caso di superamento dell’esame verrà rilasciato un Certificato di qualificazione professionale.

Gli interessati potranno inviare domanda a MG Technics per candidarsi come partecipanti del corso nelle modalità che seguono. Via raccomandata, all’indirizzo della sede principale su Terni, o via PEC all’indirizzo “mgtechnics@pec.it”. La domanda dovrà, inoltre, essere presentata insieme al modulo corrispondente, una fotocopia del documento di identità e il curriculum vitae.

