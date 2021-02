Continuano gli alti e i bassi ed alla chiusura della settimana borsistica, tutto rimane invariato rispetto agli ultimi giorni. Cosa fare da lunedì in poi? C’è indecisione sui mercati azionari e nel breve meglio attendere per fare acquisti ma anche per vendere . Non ci sono infatti ancora nè gli estremi per assistere ad un forte ribasso e quindi per aprire posizioni short e nemmeno quelli per comprare assets, ovvero aprire posizioni long. Il miglior approccio n questo momento in ottica multidays per chi è a bordo campo, rimanere tale, e per chi è già investito da diverse settimane al rialzo, attendere sviluppi. Chi è short invece, probabilmente ha anticipato i tempi e potrebbe andare incontro ad un falso segnale.

Alla chiusura di contrattazione del 19 febbraio abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

Scopri i vantaggi del trading con il leader nel settore

Se riesci a individuare le opportunità quando gli altri non le vedono, noi ti aiuteremo a sfruttarle nel modo migliore. Scopri di più

13.955

Eurostoxx Future

3.700

Ftse Mib Future

23.080

S&P 500 Index

3.898.

Negli ultimi due giorni, i nostri oscillatori di tendenza si sono appiattiti e quindi diventa difficile al momento effettuare una previsione affidabile a 1/2 giorni. L’unico approccio affidabile è quello di seguire i prezzi e i livelli di inversione senza dare nulla per scontato.

Il frattale annuale prevede rialzi per ancora qualche settimana

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

In blu il grafico dei mercati americani fino al 19 febbraio

Il primo setup dell’anno scadrà giorno 8 marzo. In questa data molto probabilmente si formerà un minimo/massimo assoluto/relativo.

Indecisione sui mercati azionari e nel breve meglio attendere per fare acquisti ma anche per vendere

Dax Future

Tendenza laterale ribassista. Nuovi rialzi solo con la chiusura giornaliera del 22 febbraio superiore a 14.064.

Eurostoxx Future

Tendenza laterale ribassista. Nuovi rialzi solo con la chiusura giornaliera del 22 febbraio superiore a 3.722.

Ftse Mib Future

Tendenza laterale ribassista. Nuovi rialzi solo con la chiusura giornaliera del 22 febbraio superiore a 23.260.

S&P 500 Index

Tendenza laterale ribassista. Nuovi rialzi solo con la chiusura giornaliera del 22 febbraio superiore a 3.931.

Siano in attesa di sviluppi e quindi per il momento l’operatività di breve termine consigliata è ancora solo quella in ottica intraday.