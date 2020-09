La colazione è il pasto più importante della giornata ma nessuno vieta di farla con una bella fetta di torta ed un bicchiere di latte o uno yogurt. Immancabile il caffè, secondo molti una piccola fonte di energia ma anche un momento di piacevole relax. E dunque, perché non fondere l’aroma di un buon espresso con la bontà del cioccolato e la genuinità del latte?

In un mix perfetto di sapori e morbidezza la torta cappuccino è adatta per la colazione di tutta la famiglia. Sfizioso e di semplice preparazione il dolce sarà pronto in pochi minuti. Vediamo insieme l’occorrente.

Ingredienti

400 g di farina di tipo 00;

330 g di zucchero semolato;

4 uova;

200 ml di olio di semi;

100 ml di latte;

100 ml di caffè;

1 bustina di lievito per dolci;

100 g di cioccolato fondente tagliato a pezzetti piccoli (facoltativo).

Indecisi sulla colazione? Provate la torta cappuccino, una goduria pronta in pochi minuti. Preparazione

La torta cappuccino, come avete potuto vedere dagli ingredienti, si presenta come un impasto classico di facile realizzazione. Per prima cosa in una ciotola inserite le uova intere e lo zucchero e con un mixer amalgamate bene. Potete aiutarvi anche con un cucchiaio, in mancanza del mixer o dello sbattitore elettrico.

Una volta che il composto sarà spumoso e denso procedete con l’aggiunta dell’olio di semi. Mentre continuate a mescolare il vostro composto versate il latte ed il caffè. Setacciate poi la farina ed il lievito ed aggiungeteli pian piano nella ciotola. A questo punto della preparazione, potete scegliere se lasciare l’impasto così in veste “classica” o se preferite aggiungere golosità con il cioccolato fondente a pezzetti.

Successivamente prendete uno stampo dal diametro di circa 26 cm imburratelo oppure rivestitelo con un foglio di carta da forno precedentemente bagnato e strizzato. Versate il composto nello stampo e fate cuocere per circa 30 minuti alla temperatura di 170°. Prima di servirla potete spolverare con uno strato di zucchero a velo ed il gioco è fatto! La torta potrà essere conservata in un luogo asciutto per circa 4-5 giorni.

