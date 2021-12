Nel periodo di Natale capita spesso di avere ospiti a casa. Pertanto, la voglia di cucinare potrebbe venire meno. Specialmente se si tratta di fare dolci, che in genere richiedono più attenzione e una preparazione più complessa. Eppure, la voglia di stupire gli ospiti e di servirne da far leccare i baffi potrebbe esserci lo stesso. Chi ha più voglia potrebbe cimentarsi nella ricetta russa della torta di mele, che abbiamo trattato sulle nostre pagine.

Oppure, se la voglia e magari il tempo scarseggiano, continuare a leggere e cimentarsi in quella che vedremo in questo articolo. Incredibilmente veloce la ricetta di questa torta di mele da preparare all’ultimo minuto per le festività. Richiede pochi ingredienti e si conserva per quasi una settimana, purché protetta da una campana per torte, che farà in modo che il dolce resti soffice quasi fino all’ultimo.

Ingredienti per uno stampo da 24 cm

4 mele (Pink Lady, Golden Delicious, Fuji, Renette…);

200 g di farina 00;

150 g di zucchero semolato + zucchero semolato q.b. per caramellare;

2 uova a temperatura ambiente;

80 ml di burro fuso;

50 g di latte a temperatura ambiente;

1/2 cucchiaino di cannella;

buccia grattugiata di 1 limone;

16 g di lievito per dolci.

Prima di cominciare a preparare la torta di mele, accendere il forno a 180° e impostare la modalità statico. Inoltre, assicurarsi che gli ingredienti siano fuori dal frigorifero e abbiano raggiunto la temperatura ambiente. Solo allora si sarà pronti per cominciare a preparare il dolce.

Prendere una ciotola e versare al suo interno farina, zucchero e lievito. Mescolarli con l’aiuto di una semplice forchetta. In una seconda ciotola, versare uova, latte, burro fuso raffreddatosi, cannella, e buccia di limone. Mescolare in modo energico anche questi ingredienti, sempre usando i rebbi di una forchetta. Basterà farlo per pochi secondi, al termine dei quali bisognerà versare gli ingredienti liquidi nelle farine e farli amalgamare fino ad ottenere un impasto vellutato.

Prendere le mele, lavarle con molta cura e affettarle. Non ci sarà neanche bisogno di sbucciarle, se non si vorrà farlo. In questo modo si potrà risparmiare molto tempo.

Imburrare e infarinare una teglia antiaderente, per poi versare al suo interno l’impasto e disporvi sopra le fette di mela disposte a raggio. Attenzione a fare in modo che non affondino. Al termine di questa procedura, spolverare la torta con un po’ di zucchero semolato, senza esagerare, e infornarla nel forno preriscaldato. Attendere all’incirca quaranta minuti. Al termine di questo lasso di tempo, abbassare la temperatura a 150° e far proseguire la cottura per altri dieci minuti. Poi, aprire il forno e trasferire la torta al piano alto dopo aver sparso un altro po’ di zucchero semolato al di sopra. In questo modo, caramellerà meglio. Anche questa volta, basterà attendere dieci minuti. Fatto ciò, la torta sarà finalmente pronta. Sfornarla, farla raffreddare e trasferirla in un recipiente.