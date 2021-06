Che il cibo che mangiamo ogni giorno si riveli fondamentale per il nostro benessere fisico e mentale non è certo una novità. D’altronde sono innumerevoli gli studi che provano il collegamento tra alcuni alimenti e determinati effetti benefici sul nostro organismo. Non è infatti un caso se la quasi totalità dei rimedi naturali si basi proprio sulle piante, e quindi su frutta e verdura. Come, inoltre, anche la maggior parte dei principi attivi che sono all’interno della struttura di molti medicinali.

Effetti inaspettati

Come possiamo vedere quindi, mangiare ci dona benefici che vanno al di là del semplice senso di sazietà. Le scelte che facciamo in ambito alimentare infatti possono rivelarsi cruciali ai fini della nostra salute. Per questo motivo è sempre un vantaggio conoscere il più possibile gli effetti che alcuni ingredienti hanno sul nostro corpo. Ed infatti oggi vogliamo svelare proprio le conseguenze benefiche che derivano dall’assunzione di uno degli alimenti più consumati e amati dagli italiani.

Incredibilmente questa amatissima bevanda snobbata da molti protegge il fegato e ravviva l’umore

Stiamo parlando del caffè. Per molti potrà sembrare incredibile, ma i vantaggi di bere questa bevanda al mattino vanno oltre il fatto di sentirsi più energici e attivi. Difatti recenti studi dimostrano effetti benefici di questo alimento di origine arabica che hanno a che fare non soltanto con l’apparato digerente, ma anche con il sistema nervoso. Vediamo quali. Infatti incredibilmente questa amatissima bevanda snobbata da molti protegge il fegato e ravviva l’umore. Come possiamo vedere in questo studio, la caffeina, che si presenta a tutti gli effetti come una molecola stimolante, incide sul rilascio di specifici neurotrasmettitori.

Tra questi troviamo ad esempio la dopamina, che come molti sapranno produce un effetto benefico e positivo sull’umore. Inoltre il caffè si rivela una bevanda benefica per il fegato, in quanto in grado di diminuire le probabilità di contrarre malattie anche gravi, quali ad esempio il tumore che interessa quest’organo. È interessante notare come da sempre in tantissimi hanno avuto, e ancora hanno, delle riserve verso il caffè. Pensando che l’assunzione di questa bevanda fosse controindicata sempre e comunque. Sembra invece che berlo con moderazione, e quindi non superando le dosi consigliate, possa in realtà farci molto bene. Sia fisicamente che, appunto, mentalmente.