Per liberarsi degli insetti e degli animali che sono soliti entrare all’interno delle nostre case possiamo affidarci a tantissime soluzioni diverse. A seconda, ovviamente, di quale sia il nostro obbiettivo finale.

Da una parte, infatti, abbiamo a disposizione metodi che puntano all’eliminazione e quindi ad uccidere l’animale che ci infastidisce. Mentre, dall’altra, ci sono i rimedi che come scopo hanno quello di allontanarlo, grazie a dei repellenti e a degli ingredienti in grado di infastidirlo a tal punto da fargli lasciare una volta per tutte la nostra abitazione.

Non solo rimedi

Tra tutti gli insetti che soprattutto in questo periodo disturbano la nostra vita domestica, senza dubbio uno dei più odiati è la blatta. Questo insetto, infatti, oltre a tentare spesso di entrare nelle abitazioni, si rivela, per tante persone, anche un motivo di ansia e di malessere. Per questa ragione trovare dei rimedi in grado di sbarazzarsene è fondamentale.

Ciò che molti non sanno, però, è che a volte questi metodi, che siano essi naturali o non, potrebbero non rivelarsi la risposta definitiva al problema. Ma cerchiamo di capire meglio.

Incredibilmente potrebbe bastare fare questo per sbarazzarsi di blatte e scarafaggi senza usare veleni

Come abbiamo già avuto modo di vedere in passato, esistono diverse tecniche efficaci da usare contro la presenza degli scarafaggi. Poco tempo fa, infatti, abbiamo visto come oltre ad aglio e cipolla è questo l’alimento super efficace contro le blatte in casa.

Come dicevamo nel precedente paragrafo, però, ci sono delle occasioni in cui non sono i rimedi naturali ad essere la soluzione a questo problema. Difatti, alle volte, è molto più utile capire la causa per cui gli animali arrivano e cercare di intervenire direttamente su quest’ultima. Vediamo in che modo.

Non tutti ne sono a conoscenza, ma uno dei motivi più comuni per cui questi animali arrivano dentro l’abitazione è determinato dalla presenza di un ristagno di acqua. Le blatte, infatti, sono fortemente attirate da un secchio colmo d’acqua o da un rubinetto che perde, anche se di pochissimo.

Per questa ragione sono in molti a suggerire, prima di mettere in pratica qualsiasi rimedio, di fare attenzione a questi particolari. La prima mossa vincente nella lotta agli scarafaggi è eliminare qualsiasi fonte di acqua in grado di attirarli.

Dunque, non soltanto bisogna controllare che i lavandini non gocciolino e non perdano, ma anche che non ci siano per casa secchi o ciotole contenenti acqua. Come, ad esempio, quello posto per raccogliere le perdite del condizionatore. Incredibilmente, potrebbe bastare fare questo per sbarazzarsi di blatte e scarafaggi senza usare veleni. Ancor prima di mettere in pratica i vari metodi naturali che già ben conosciamo.