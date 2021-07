In estate bisogna fare i conti con un inestetismo che tormenta molte persone. Seppur le smagliature della pelle siano una caratteristica bella proprio nella sua imperfezione, molte persone le ritengono purtroppo un vero tormento. Tuttavia esistono soluzioni in grado di prevenire le smagliature e rimedi naturali che in qualche modo attenuano la situazione. La Redazione di Beauty spiegherà quali sono gli Incredibili rimedi che attenuano le odiose smagliature rendendo la pelle più elastica.

Una premessa di base davvero molto importante

Agire solo esternamente usando creme costose, rimedi più invasivi o soluzioni naturali non basta se il cambiamento non avviene dall’interno. Questo perché l’alimentazione gioca un ruolo davvero fondamentale nella lotta alle smagliature. Esistono semplicemente alcuni “cibi amici” che è consigliabile includere nel proprio regime di dieta salutare.

Fra questi ovviamente le uova, una grande fonte di zinco, Vitamina B e acido ialuronico. Poi i semi oleosi come papavero, lino, girasole, zucca, sesamo e chia. Tutti i semi appartenenti a questa categoria sono ricchi di Omega 3 e Vitamina E. E che dire dell’anguria? Questo frutto protagonista dell’estate è fonte di Vitamine e Antiossidanti A e C.

Gli incredibili rimedi che tengono lontane le odiose smagliature rendendo la pelle più elastica

Una volta compresa l’importanza dell’alimentazione nel contrasto di questo inestetismo ecco qualche rimedio naturale che tutti possono sperimentare. Dapprima l’unione di olio di cocco e olio di camomilla, due acidi grassi naturali che migliorano proprio la bellezza cutanea.

Entrambi agevolano la rigenerazione della cute. Basterà fondere 45 grammi di olio di cocco con 15 grammi di olio di camomilla e massaggiarli sulla zona interessata fino a completo assorbimento. Ripetere una volta al giorno, preferibilmente la sera.

Un’altra soluzione è la fusione di 60 grammi di burro di cacao e 30 grammi di olio di germe di grano. Sciogliere il burro di cacao a bagnomaria e aggiungere l’olio di germe di grano. Lasciare solidificare i due prodotti e applicare come spiegato in precedenza, ripetendo l’operazione due volte al giorno.

Le soluzioni naturali per il benessere della pelle sono davvero tantissime, tra cui elenchiamo anche:

la combinazione tra 2 albicocche e 3 cucchiai di olio di mandorle;

75 grammi di gel d’aloe vera e 45 grammi di olio di semi di lino;

1 albume e succo di limone.

Ed ecco subito un’altra soluzione naturale ottima contro i segni e le imperfezioni del viso.