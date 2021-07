La gravidanza è da molti considerata come una benedizione ed un dono, un periodo indimenticabile della vita. Ma purtroppo, oltre che tanti bei ricordi ed un magnifico figlio, spesso la gravidanza porta con sé alcuni fastidi più o meno gravi. Tra questi, i piedi gonfi e doloranti sono tra i disturbi più comuni tra le donne in dolce attesa. Fortunatamente, esistono alcuni semplici rimedi per dire addio ai piedi gonfi e stanchi durante la gravidanza.

Cause gonfiore a gambe e piedi

Tra poco parleremo degli incredibili e semplici rimedi naturali per il fastidioso gonfiore ai piedi in gravidanza, ma a cos’è dovuto di preciso questo disturbo?

I piedi e le gambe gonfie durante la gravidanza sono dovuti al ristagno dei liquidi corporei negli arti inferiori. Parliamo quindi di ritenzione idrica, che in gravidanza è molto comune a causa di alcuni cambiamenti che avvengono nel corpo della donna.

Infatti, nel sangue si assiste ad un cambiamento che lo rende più fluido, con più plasma rispetto a globuli rossi, bianchi e piastrine. E questo favorisce la ritenzione idrica. Poi, uno degli ormoni tipici della gravidanza, il progesterone, agisce da vasodilatatore e favorisce la ritenzione idrica. Infine, nell’ultimo trimestre della gravidanza l’utero, ormai molto ingrossato, comprime le vene che vanno alle gambe rendendo difficile il ritorno venoso.

Per tutti questi motivi, è molto comune soffrire di gonfiore agli arti inferiori nell’ultimo periodo di gravidanza. Tuttavia è sempre meglio rivolgersi al medico per farsi indicare una terapia o attività mirata. Alcuni accorgimenti innocui e di senso comune sono i seguenti.

Incredibili e semplici rimedi naturali per il fastidioso gonfiore ai piedi in gravidanza

Soffrire di gambe e piedi gonfi durante la gravidanza è piuttosto normale, soprattutto d’estate quando il calore di certo non aiuta. Però, esistono diversi modi per combattere questo fastidio tra cui:

evitare scarpe strette: le scarpe strette limitano la circolazione, per cui, sono da evitare; praticare attività fisica: passeggiate, yoga, pilates ed acquagym sono tra le pratiche più apprezzate; durante la gravidanza. Inoltre, lo sport migliora la circolazione ed aiuta a restare in forma; evitare di stare troppo in piedi: stando in piedi per diverse ore si ostacola il ritorno del sangue dalle gambe al resto del corpo. Per cui, si consiglia di riposarsi spesso, preferibilmente sollevando le gambe per favorire la circolazione, pediluvio: alla sera, si consiglia di eseguire un pediluvio con acqua tiepida e sale grosso (2-3 cucchiai) per favorire la circolazione; massaggi: alcuni massaggi specifici come il linfodrenaggio sono particolarmente indicati per prevenire e attenuare il gonfiore agli arti inferiori. inoltre, sono rilassanti e piacevoli, per cui sono spesso molto amati dalle future mamme. Tuttavia in questo stato interessante è sempre meglio rivolgersi ad uno specialista in massaggi per donne gravide.

Perciò, sono questi i semplici consigli con cui prevenire o alleviare il gonfiore a piedi e gambe durante la gravidanza.