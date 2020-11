A volte si ha bisogno soltanto di leggerezza e ancora leggerezza. Volersi distaccare per qualche minuto dai pensieri e dai problemi insorti durante la giornata; ridere a crepapelle per una frase o una notizia stupida; rallegrare la mente con notizie interessanti ma molto strane.

Ecco il perché di questo articolo: trascorrere qualche minuto ad imparare cose che forse sono inutili ma che stimolano la curiosità sul mondo.

Le incredibili curiosità poco utili che tutti vorrebbero conoscere che aiutano a sorridere.

Dieci fatti assolutamente veri tra gatti, funghi e fobie

Tra le incredibili curiosità poco utili che tutti vorrebbero conoscere che aiutano a sorridere, la prima riguarda un animale molto amato: il gatto.

I gatti infatti sono tra le creature incapaci di sentire il dolce! Ciò significa che nei gatti è intervenuta una mutazione genetica che non permette loro di avvertire il sapore dolce dei cibi. Questa caratteristica li differenzia molto dai cani, che invece sono ghiotti di dolci. Ma attenzione perché lo zucchero è un veleno sia per cani che per gatti.

Un altro animale è oggetto di stranezza: il coccodrillo possiede circa 110 denti. Quando sfortunatamente uno di questi denti cade, viene rimpiazzato in poco tempo e così all’infinito. Insomma, il coccodrillo non avrà mai problemi di dentiera.

Per restare sugli esseri viventi, qual è il più grande del mondo? La sorpresa incredibile è che il primato è di un fungo che vive sottoterra nell’Oregon. L’Armillaria ostoyaei fa parte della specie dei funghi chiodini; i suoi filamenti si estendono per circa 890 ettari e danno vita al fungo. Il punto è che non si vede, ma è grande quanto 1.600 campi da calcio.

Un occhio al cielo

Con occhi e orecchie puntati sulla galassia, si scopre che i buchi neri che appartengono alla galassia di Perseo producono suoni. Addirittura questi suoni si possono captare in modo così preciso grazie alle tecnologie da riconoscere le tonalità sotto il do maggiore.

La tatofobia è una delle fobie meno conosciute. Essa corrisponde al terrore di essere sepolti vivi per un qualche errore o forse per un complotto. È anche stato fatto un film su quest’eventualità col nome “Buried- sepolto vivo”.

In fine, tra incredibili curiosità poco utili che tutti vorrebbero conoscere che aiutano a sorridere entra in classifica la carta. Sì, perché un pezzo di carta quadrato di qualsiasi dimensione non potrà essere piegato su se stesso per metà più di sette volte. Provare per credere.