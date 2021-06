Per curare le piante scegliamo con cura i fertilizzanti da usare e spesso adottiamo anche alcuni segreti della nonna. Sembrerà strano, ma tra i tanti rimedi efficaci per avere delle piante rigogliose non può mancare l’acqua ossigenata.

In questo articolo noi della Redazione ci occuperemo di scoprire quali sono gli incredibili 5 usi dell’acqua ossigenata per avere piante più sane in giardino.

Come rivitalizzare le radici delle piante e realizzare un insetticida fai da te

L’acqua ossigenata può rivelarsi un incredibile alleato per la cura del giardino. Innanzitutto è un prodotto con tantissime proprietà: ad esempio, può aiutare a liberarsi dagli insetti che infestano orti e giardini grazie alle sue proprietà battericide. Può prevenire le infezioni negli alberi danneggiati anche dalle scottature contando sulle sue proprietà ossidanti. Inoltre, un uso moderato dell’acqua ossigenata può anche ossigenare le radici delle piante nel caso in cui siano troppo umide a seguito di eccessive innaffiature.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Tra gli usi incredibili del perossido d’idrogeno rientra la rivitalizzazione delle radici delle piante. Nel caso in cui le radici siano troppo secche basta un po’ di acqua ossigenata per prevenire la putrefazione. Nello specifico, 4 ml in un litro e mezzo di acqua a temperatura ambiente così da non provocare uno sbalzo termico alle radici della pianta.

L’acqua ossigenata può essere usata anche per realizzare un semplice insetticida fai da te. Diluito in un po’ d’acqua e inserito in uno spruzzino potrà essere facilmente nebulizzato sulle piante, ortaggi e frutta. Inoltre, consente di rivitalizzare le colture indebolite e curare l’oidio, una malattia fungina.

Semi e piccole piantine

Gli ultimi incredibili usi dell’acqua ossigenata in giardino riguardano la coltivazione. Nel caso in cui notiamo dei piccoli germi nocivi per i semi delle piante basterà immergerli in acqua ossigenata da 34 volumi per un minimo di 14 ore e risciacquarli abbondantemente sotto l’acqua corrente prima di procedere alla semina.

Inoltre, l’acqua ossigenata è molto utile per far germogliare più rapidamente i semi. In questo caso basterà immergerli in una soluzione di perossido di idrogeno da 10 volumi, ossia con la percentuale del 3%. Sciacquarli e seminarli.

Infine, per aiutare la crescita delle proprie piccole piantine in vaso si potrà procedere nebulizzando il prodotto sulle foglie, avendo sempre cura che sia abbondantemente diluito in acqua a temperatura ambiente.

Ecco quali sono gli incredibili 5 usi dell’acqua ossigenata per avere piante più sane in giardino.