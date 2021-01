Si sa che il tempo deteriora il colore delle pareti o i colori che sono stati scelti, oggi non fanno più parte del nostro gusto. Ad esempio nel bagno le mattonelle di quel grigio proprio non ci piacciono più e tantomeno il pavimento. Ci si accorge che la scelta è stata orientata su toni scuri ma che oggi si vorrebbe arredarlo con colori luminosi.

Ecco come fare

Per chiamare il piastrellista o qualcuno che dipinge i muri serve un’organizzazione che richiede giorni. Poi esiste un problema ancora più grande, cambiare tutto richiede un discreto dispendio economico.

Allora come fare? Ecco l’incredibile trucco per trasformare il nostro bagno in un solo giorno spendendo quasi niente. A questo punto deve venire in aiuto la creatività e il gusto del quale siamo provvisti ma non abbiamo mai osato metterlo alla prova. Come nelle favole, in poche ore si rivoluzionerà il nostro bagno. Anche se non durerà all’infinito ciò che andremo a fare trasformerà tutto, il risultato è eccellente. Quello che si può fare è cambiare le piastrelle, il pavimento, il muro e i mobiletti del bagno di un altro colore.

Al lavoro

Esistono degli smalti di tutti i colori in grado di verniciare le mattonelle del colore che desideriamo. O solo una parte, quella che ci piace di meno. Poi dobbiamo avere anche la vernice per il muro. E in ultimo una carta da parati con incorporata la colla, di solito si vende in rotoli. È necessario acquistarne la giusta quantità per coprire il pavimento e i mobiletti. Questa ha la particolarità di riprodurre oltre ai soliti colori anche trame particolari. Infatti si può prendere della carta che riproduca il parquet, per il pavimento, o mattonelle o legno per il mobilio.

Il consiglio è di scegliere per il pavimento un colore diverso da quello che andremo a scegliere per i mobili e il muro. In ultimo, gli accessori che esalteranno il tutto con un terzo colore completamente diverso. Ecco L’incredibile trucco per trasformare il nostro bagno in un solo giorno spendendo quasi niente. Il nostro bagno magico è diventato bellissimo e la nostra casa ora può essere perfetta.