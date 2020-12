Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Scongelare la carne è sempre una scocciatura quando non si è sicuri di cosa mangiare per cena, per esempio. Infatti, affinché si scongeli al punto giusto, andrebbe tirata fuori dal freezer ore e ore prima di cucinarla. Addirittura, ci sono persone che dal congelatore, la mettono nel frigorifero il giorno prima. Ma se si tratta di una scelta improvvisa, e non si dispone di tutto il tempo necessario per farla scuocere naturalmente, bisogna farsi venire delle idee. In tantissimi preferiscono non usare il microonde, e in altrettanti non hanno neanche questo elettrodomestico a casa. Ma noi del team di ProiezionidiBorsa abbiamo una soluzione efficace e veloce. Perciò, ecco l’incredibile trucco per scongelare la carne in quattro e quattr’otto.

Ecco come fare

Per scongelare la carne in fretta, dunque, servono dei segreti pronti all’uso, che possano essere utilizzati in occasioni di fretta. In questo articolo, noi di ProiezionidiBorsa avevamo già consigliato alcuni metodi per scongelare la carne più velocemente. Ma ora sta dilagando una nuova tendenza davvero efficace, che non potrà che lasciare tutti a bocca aperta. Perciò, se si torna a casa la sera dopo una giornata di lavoro e si vuole mangiare della carne, che però è congelata, ecco cosa bisogna fare.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Il segreto per scongelare qualsiasi tipo di carne in un attimo

Il trucco per scongelare la carne in questo caso è molto semplice. Bisognerà mettere una pentola a bollire, a fuoco basso e posizionare un coperchio con superficie totalmente liscia a chiuderla. E adesso basterà posizionare la carne direttamente sul coperchio della pentola, facendo attenzione ogni 2 minuti che non si stia surriscaldando in modo eccessivo. Attenzione però. Il coperchio dovrà essere precedentemente pulito con cura in modo tale da preservare la carne. In 5 minuti, il fondo della carne sarà scongelata. Basterà capovolgere l’alimento e farlo scongelare per altri 5 minuti dall’altro lato. Successivamente, si dovrà lasciare a riposo per circa 20 minuti affinché sia pronto per essere cucinato. Et voilà! Ecco l’incredibile trucco per scongelare la carne in quattro e quattr’otto.