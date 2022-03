Incredibile scoprire che per evitare incrostazioni ostinate su padelle e pentole serve un solo prodotto a costo zero

Oggi abbiamo deciso di preparare delle semplici fette di pollo da cuocere in padella con un filo d’olio e una panatura croccante.

Le mettiamo sul fuoco a fiamma bassa, copriamo e lasciamo cuocere per qualche minuto. Dopo un po’ giriamo le fette dall’altro lato e aspettiamo finché si saranno dorate su entrambi i lati.

Nel frattempo, abbiamo deciso di riscaldare un contorno già pronto, di quelli surgelati che basta mettere in padella o al microonde per qualche minuto.

Decidiamo di usare il caro vecchio piano cottura al posto del nostro piccolo fornetto e, anche in questo caso, regoliamo il fuoco a fiamma bassa.

Nessuna fatica, ingredienti semplici e un pasto sano e veloce. Non ci resta che lavare le stoviglie utilizzate ed ecco che iniziano i problemi. Ci accorgiamo che la panatura e le verdure hanno lasciato alcuni residui difficili da rimuovere e così inizia la trafila con una serie di prodotti. Prima lo sgrassatore, poi un detergente ad hoc e nei casi più estremi anche una paglietta d’acciaio, anche se rischiamo di fare un patatrac. Prodotti inquinanti e aggressivi, infatti, potrebbero nuocere alla salute e rovinare le stoviglie. Ma quindi che si fa in alternativa? Un’idea c’è, vediamola subito.

Incredibile scoprire che per evitare incrostazioni ostinate su padelle e pentole serve solo un prodotto a costo zero

Dopo averle provate tutte, con risultati spesso deludenti, stavolta si cambia completamente strada. Non più strategie miracolose e marchingegni di ultima generazione, ma qualcosa di molto più semplice e forse apparentemente strano: l’acqua. Proprio così, non dovremo fare altro che usare l’acqua del rubinetto e vedremo risultati a dir poco straordinari. Il segreto, però, sta nel modo e nel momento in cui riempiamo le nostre stoviglie sporche dopo averle usate.

Per prima cosa, ricordiamoci di togliere il cibo dalla padella subito dopo aver cucinato e metterlo su un vassoio ad hoc. Ciò vale per tutto, che si tratti di primi o di secondi piatti.

Dunque, non appena avremo “liberato” la padella o la pentola, dovremo riempirla con dell’acqua calda o tiepida per evitare che si formino delle incrostazioni. In questo modo, l’acqua a contatto con i residui ancora freschi farà in modo che questi non si solidifichino e attacchino alla superficie.

Niente sapone, niente spugne speciali, niente di niente, è incredibile scoprire che per riuscire nel nostro intento basta solo dell’acqua.

Avevamo già parlato dell’importanza dell’acqua calda durante le fasi di lavaggio e risciacquo, ma non credevamo che fosse così utile anche prima del lavaggio stesso.