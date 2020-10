Ognuno di noi ha il desiderio di vedere realizzati i propri sogni, di raggiungere il proprio successo.

Non stiamo parlando solo di realizzazioni in campo lavorativo, ma anche nella sfera sentimentale o in quella delle amicizie. Ma c’è un’incredibile scoperta degli scienziati: ecco svelato il segreto del successo.

Alcuni ricercatori della Manchester Metropolitan University si sono dedicati alla scoperta della chiave del successo. Lo studio si è basato su un campione di persone di tutte le fasce di età, il più piccolo di soli 6 anni.

Dunque qual è l’Incredibile scoperta degli scienziati: ecco svelato il segreto del successo: i 28 giorni chiave.

I 28 giorni chiave

I risultati dello studio britannico hanno portato alla conclusione che le prime 4 settimana sono cruciali per la realizzazione di un progetto di successo. Un esempio a supporto di questa tesi parte dall’analisi dei primi 28 giorni di scuola di un bambino. La dimostrazione sta nel fatto che le idee che le insegnanti si formeranno in questo arco temporale, verranno poi confermate in tutti i giudizi successivi. In altre parole: la valutazione complessiva delle prime 4 settimane difficilmente muterà. Anche di fronte a successive prove inoppugnabili.

Inoltre l’impressione data in questi primi 28 giorni sarà trasmessa a macchia d’olio a tutti gli altri soggetti che si incontreranno. I risultati ottenuti in questo arco temporale saranno come un’etichetta che rimarrà stampata addosso.

Il segreto

Il nostro massimo sforzo deve essere quindi profuso nel dare un’ottima prima impressione.L’impegno deve essere in tutti gli ambiti. Partiamo dall’apparenza: scegliamo con cura l’abbigliamento, deve essere coerente rispetto alla situazione. Il linguaggio va curato, ma anche il tono della voce va tenuto costante e fermo. Decisamente importante è ascoltare il nostro interlocutore senza interromperlo e facendo tesoro delle sue parole. Gli scienziati dimostrano che lo sforzo iniziale sarà ripagato con enormi guadagni.

Alla fine si è capito il perchè dell’incredibile scoperta degli scienziati: ecco svelato il segreto del successo. Quale? Semplice, l’impressione delle prime 4 settimane.

Se invece decidiamo di non affidarci agli studi scientifici ma alla conoscenza popolare il risultato è lo stesso. Pensiamo all’antico proverbio: “Chi ben comincia è a metà dell’opera”.