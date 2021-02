La comparsa di un brufolo è un evento fastidioso a qualunque età. Farlo sparire non è una cosa da poco. In più, è quasi impossibile resistere alla tentazione di schiacciarlo per eliminarlo. Così facendo, però, la pelle si infiamma e si rischia di far comparire decine di brufoli, peggiorando la situazione.

Si forma così un circolo vizioso: più brufoli, più infiammazione e via così. In questi casi non si vede la luce in fondo al tunnel. Si riesce solo a pensare che non si sarebbe dovuto tormentare quell’innocuo brufoletto. In questi casi ci viene in soccorso l’incredibile rimedio per eliminare i brufoli in una notte. Ecco di cosa si tratta.

Inestetismi eliminati in poche ore

Oggi, gli Esperti di beauty di ProiezionidiBorsa parleranno dei cerottini per i brufoli. Sempre più persone li usano e li trovano efficaci contro imperfezioni e pustolette. Anche beauty guru e influencer sul web sembrano adorarli.

Molti tipi diversi di cerottini per i brufoli sono in vendita sia nei negozi sia online. Infatti, ne esistono tipologie diverse. I patch per brufoli fatti di idrocolloide asciugano completamente il punto interessato. Questi sfruttano lo stesso principio pensato per il trattamento delle ferite.

Esistono anche cerottini contenenti diversi principi attivi. Per esempio, alcuni contengono acido salicilico, ottimo per trattare i brufoli. Altri combinano ai principi attivi anche dei minuscoli aghetti. Questi permettono di far penetrare in profondità tutti gli ingredienti medicanti.

L’incredibile rimedio per eliminare i brufoli in una notte

Abbiamo visto come sono fatti i cerottini per brufoli. Ma come usarli e perché funzionano così bene? Prima di tutto, si consiglia di utilizzare questi cerottini su brufoli già maturi. Infatti funzionano meglio se applicati su brufoli gialli e non più sottopelle.

Copriamo i brufoletti con i cerottini la sera prima di andare a dormire e dopo la nostra skincare routine. Teniamoli tutta la notte e stacchiamoli il mattino seguente. Vedremo depositato sui cerottini tutto il sebo proveniente dal nostro brufolo. E la pelle sarà notevolmente più disinfiammata.

Questo accade anche perché il cerotto forma una barriera tra la pustoletta e il cuscino, o le nostre mani. Proprio per questo motivo, i cerottini per brufoli sono ottimi da essere usati anche di giorno. Ci impediranno di schiacciare e tormentare i brufoli! Se nonostante tutto i cerotti non fanno per noi, possiamo provare questo metodo usato anche dalle star.