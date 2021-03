Le crocchette sono sempre un’ottima idea per preparare un piccolo antipasto senza eccessiva fatica. Le ricette per preparare questa ricetta sono le più disparate, si consiglia questa lettura.

Le crocchette di formaggio, infatti, sono perfette come antipasto della domenica o anche per accompagnare un aperitivo.

Nella presente ricetta verrà utilizzato il castelmagno, ma le varietà di formaggio perfette per essere utilizzate in questa ricetta sono molto numerose.

Infatti dipenderà molto dal gusto personale, potranno essere utilizzati anche la provola o la mozzarella.

Ingredienti

Gli ingredienti per quattro persone:

a) una cipolla;

b) 150 ml di latte;

c) 100 grammi di formaggio castelmagno, saranno perfetti anche fontina, provola o mozzarella;

d) due uova;

e) 30 grammi di burro;

f) 5 cucchiai di olio evo;

g) pangrattato, quanto basta;

h) un cavolo cappuccio;

i) pepe, quanto basta;

l) sale, quanto basta;

m) olio di semi, quanto basta

n) insalata, quanto basta

Preparazione

Passiamo alla descrizione della preparazione in modo da poter gustare l’incredibile ricetta per crocchette di formaggio buone da leccarsi i baffi.

Per preparare questa ricetta sarà, per prima cosa, necessario tritare la cipolla e lasciarla rosolare a fuoco lento in un tegame insieme al burro.

Prendere il cavolo, lavarlo accuratamente ed eliminarne le foglie esterne. Dividere il cavolo e dividerlo eliminando la parte centrale. Tagliarlo a strisce e oliarlo con l’olio di oliva aggiungendoci anche un pizzico di sale e del pepe. Prendere l’insalata e, dopo averla lavata, sistemarla insieme al cavolo e condirla con olio, sale e pepe.

A questo punto bisognerà tagliare il formaggio a tocchetti in una ciotola. Nel caso del formaggio utilizzato tenderà a sfaldarsi un po’. Questo non accadrà se si decide di realizzare la ricetta utilizzando la fontina o la provola.

Prendere il pane, eliminarne la crosta e inumidirlo nel latte per prenderlo più morbido.

Spegnere la cipolla che intanto avrà finito di rosolare. Togliere il pane dal latte e strizzarlo accuratamente prima di appoggiarlo in una ciotola. Al pane andranno aggiunti le uova, il formaggio e la cipolla rosolata prima di cominciare ad impastare.

Preparare le crocchette e dare loro la forma desiderata, schiacciata o rotonda prima di passarle nel pangrattato.

In seguito preparare un tegame con olio di semi (andranno bene girasole, arachidi o mais) e fare cuocere le crocchette.

Smuoverle frequentemente per evitare che si brucino o che rimangano attaccate alla padella.

Prima di servirle passarle in della carta assorbente per rimuovere l’olio in eccesso.

Preparare un piatto di portata sistemando le strisce di cavolo e l’insalata come base.

Servire in tavola calde. Si conservano in frigo per un paio di giorni ma si consiglia di mangiarle subito dopo averle preparate. Ecco svelata l’incredibile ricetta per crocchette di formaggio buone da leccarsi i baffi.