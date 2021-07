L’antipasto fresco, sano con poche calorie e buonissimo perfetto per affrontare la stagione estiva esiste, ed è anche semplice da preparare. Si tratta di una rivisitazione del classico gazpacho, ricetta tipica spagnola.

Questa volta, però, l’ingrediente di base del gazpacho sarà il cetriolo. Continuando a leggere, vedremo come preparare questo delizioso piatto estivo.

Incredibile ricetta deliziosa e dietetica per un antipasto fresco perfetto per l’estate

Il gazpacho di cetriolo è una zuppa fredda che ha come ingrediente di base il cetriolo, un frutto estivo con pochissime calorie e proprietà depurative.

Questa ricetta è deliziosa e si prepara in pochi minuti, per cui è perfetta per mangiare sano anche quando si ha poco tempo per cucinare. Inoltre, si accompagna bene con del pane tostato o dei crostini, oppure ancora con della verdura cruda.

Ingredienti per 4 porzioni

a) 750 g di cetrioli;

b) 40 g di mollica di pane;

c) 200 ml di acqua;

d) 2 cucchiai di aceto di mele;

e) 20 g di olio extravergine d’oliva;

f) sale, pepe, basilico fresco.

Procedimento

Per cominciare, mettere la mollica di pane in ammollo nell’acqua fredda a cui abbiamo precedentemente aggiunto l’aceto.

Poi, tagliare i cetrioli a pezzetti e metterli nel mixer insieme al pane ammollato, l’acqua con l’aceto, olio, sale, pepe e basilico fresco.

A questo punto frullare il tutto, e poi assaggiare per aggiustare eventualmente di sale.

Infine, far riposare al fresco il gazpacho prima di servirlo, accompagnato da crostini o da verdure.

Proprietà dei cetrioli

Con questa incredibile ricetta deliziosa e dietetica per un antipasto fresco perfetto per l’estate faremo il pieno di micronutrienti. Infatti, il cetriolo ha pochissime calorie (12 kcal per 100 grammi) ed è composto per il 95% d’acqua. Per cui è l’ideale per chi sta attento alla linea o per depurare l’organismo. Inoltre, il cetriolo è ricco di sali minerali come il potassio, il ferro, il calcio e molti altri, e contiene la provitamina A.

Per queste ragioni, il cetriolo è perfetto per depurare l’organismo dalle tossine e per sostenere fegato, reni e intestino. Per cui, è questo l’antipasto leggero e delizioso perfetto per l’estate.