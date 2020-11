Il colesterolo alto è un problema che affligge molte persone. Spesso sottovalutato può portare a gravi conseguenze. Per questo motivo i livelli di colesterolo vanno tenuti sotto controllo. Un alleato nella battaglia al colesterolo alto è sicuramente l’aglio.

Cos’è?

Il colesterolo non è altro che una sostanza lipidica presente nel nostro organismo. Svolge diverse funzioni fondamentali. Ma quando la sua presenza nel sangue supera i livelli consigliati può causare grossi problemi. Ma come detto, non tutto il colesterolo è un nemico. Esistono due tipi di colesterolo, quello buono e quello cattivo. Quando si soffre di colesterolo alto si parla di ipercolesterolemia.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Incredibile questo alimento può abbassare il colesterolo

Se si soffre di questa patologia, l’alimentazione è importantissima. Bisogna ridurre i livelli di colesterolo nel sangue. E per farlo è necessario evitare alcuni alimenti. Limitare il consumo di carboidrati e di insaccati per esempio. Preferire prodotti caseari più leggeri.

Ma alcuni studi hanno stabilito che l’aglio è un ottimo alleato per combattere il colesterolo cattivo. Non solo ha diverse proprietà benefiche, ad esempio riduce la pressione sanguigna in soggetti ipertesi. E’ grazie al suo principio attivo, l’allicina, che l’aglio ha diversi benefici per la salute.

Il consumo abituale di aglio favorisce la digestione. È utile in caso di infiammazioni intestinali e come abbiamo detto regola il colesterolo. E non è neanche necessario mangiarne in grandi quantità. Infatti da questo studio emerge che anche solo 1 grammo di aglio porta benefici quasi istantanei. Meglio se fresco, perché ha massima efficacia. E’ molto importante non abusarne altrimenti potrebbe causare problemi al fegato.

Ed ecco, è incredibile come questo alimento può abbassare il colesterolo. L’aglio è sempre presente in cucina per dare sapore ai nostri piatti. Quindi il fatto che porti con sé tantissimi benefici è solo un valore aggiunto. Ovviamente non va usato come automedicazione. Bisogna sempre consultare il proprio medico.