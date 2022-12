Incredibile quanto sia ingrassato il gatto in poco tempo: ecco perché e l’unico modo di intervenire

Capita spesso di vedere animali domestici che si ingrassano di colpo, molto velocemente. Ma cosa è successo? Si dà sempre la colpa all’alimentazione, ma vediamo se è davvero così. Ecco perché il gatto si è ingrassato e cosa fare.

Subito dopo il cane, il gatto è l’animale domestico preferito dagli italiani. Il suo carattere indipendente e i suoi comportamenti buffi attirano l’attenzione di grandi e di piccolini. Ma non è un giocattolo o un peluche, quindi, bisogna fare di tutto per garantire il suo benessere.

Negli ultimi tempi il problema maggiore di chi ha un gatto è vederlo ingrassare velocemente e senza capirne il motivo. Le persone corrono dal veterinario di fiducia descrivendo come sia incredibile quanto sia ingrassato il gatto. Capirlo è piuttosto facile. Non si vedono più le costole, la pelle diventa traballante e il pelo sporco e arruffato.

Secondo gli esperti un gatto è obeso se supera il 20% del suo peso ideale, se la percentuale è minore di 10 si tratta di semplice sovrappeso. In ogni caso, anche il gatto ha bisogno di stare il più possibile nel suo peso forma per motivi non solo estetici, ma anche di salute.

Cercheremo di capire meglio perché il gatto si è ingrassato tanto, cosa fare per rimediare. Quindi, le cose da mettere in pratica per non far ingrassare l’animale domestico. Con un po’ di pazienza si può capire e fare tutto in poco tempo.

Incredibile quanto sia ingrassato il gatto: cosa si può fare?

La prima cosa che ci viene in mente quando vediamo un gatto in sovrappeso è che mangia troppo. Può essere vero, ma fino ad un certo punto. In realtà, i gatti sterilizzati e castrati tendono ad ingrassare. Inoltre, bisogna considerare il fatto che ci sono gatti molto pigri e sedentari che non si muovono quasi mai.

Escludendo la causa della gravidanza di una gatta, altri motivi per cui può esserci del grasso in eccesso sono alcune patologie e lo stress. Il veterinario, dopo un controllo approfondito, può determinare quale sia la causa specifica.

Ad ogni modo, ecco una serie di accorgimenti da mettere in pratica da subito, soprattutto se la causa è il troppo cibo:

farlo mangiare poco e spesso;

il cibo in scatola deve essere povero di grassi e ricco di proteine;

la carne deve essere altamente digeribile;

abituarlo a fare delle sessioni di gioco e di movimento.

Non basta cambiare l’alimentazione, bisogna agire anche attraverso l’attività fisica. Per questo motivo è importante ritagliare uno o più momenti della giornata per stimolarlo, farlo giocare, correre e saltare.

I rischi dell’obesità in un animale domestico

Lasciare che il proprio piccolo amico rimanga in uno stato di sovrappeso o, peggio, di obesità porta a delle conseguenze inevitabili. Queste sono la comparsa di patologie cardiache, difficoltà nella respirazione, dolori ai muscoli e alle ossa, per non parlare del diabete.