Chi lo avrebbe mai detto che alle soglie del 2022 sarebbe ritornata sul mercato la domanda dei bunker? Le guerre, di piccole o grandi dimensioni, probabilmente esistono sin dalla notte dei tempi. La differenza questa volta è che il conflitto è molto più vicino a noi, geograficamente e culturalmente. Le dinamiche sul campo, infine, non lasciano dormire sereni milioni di cittadini.

Nasce de qui, in sintesi, l’idea di un rifugio anti guerra. La Redazione di ProiezionidiBorsa ha indagato sul tema e scoperto che è incredibile quanto costa un bunker anti bomba o antiatomico.

Infine, sempre in tema di tempi di guerra abbiamo già visto quali sono i 5 consigli su come gestire i soldi investiti o depositati sul conto.

Alcune cose da sapere in merito

Partiamo anzitutto dicendo che un rifugio protetto non né come realizzare una pensilina all’aria aperta. È un investimento che richiede tempo, programmazione, idee chiare, disponibilità finanziaria e di uno spazio adatto da riconvertire allo scopo.

Secondo gli esperti, si parte anzitutto dal capire quale livello di protezione si vuole adottare: solo bombe o anche altro? Da qui si passa a definire il tipo di costruzione da realizzare. Poi c’è la parte geometrica che riguarda gli spazi e le aree “calpestabili”. Altri parametri da valutare rimandano all’impianto (i filtri) d’areazione, all’acqua, a una fonte di corrente elettrica autonoma. Altrettanto importanti sono le scorte di cibo (per 1-2 settimane o per diversi mesi?) e ai collegamenti con il mondo esterno.

Infine, ma non per questo meno importante, c’è tutta la trafila burocratica, come ad esempio l’autorizzazione edile del proprio Comune. Superati questi step, vanno presi in considerazione i tempi dell’azienda installatrice del bunker. I loro carichi di lavoro, com’era facile immaginare, sono aumentati nelle ultime settimane.

Incredibile quanto costa un bunker anti bomba o antiatomico di 25 mq da realizzare sotto la propria casa

Passando al capitolo prezzi, i costi di queste soluzioni abitative variano moltissimo a seconda dei parametri considerati.

I modelli con maggiori comfort e alti standard di protezione sono sicuramente al di fuori dalla portata del comune cittadino. In genere si tratta di format di medie dimensioni studiati per ospitare più posti letto. Inoltre incidono le superfici interne e gli impianti “accessori” (che nel caso di un bunker sono indispensabili) che si decide di montare.

Alcuni rifugi antiatomici di grandi dimensioni presenti all’estero arrivano a ospitare alcune migliaia di persone e costano circa 8-9 milioni di dollari. Per bunker antiatomici più ridotti (ospitano poche decine di persone e sono dotati di elevati standard di sicurezza) si parte da pochi milioni di dollari.

Considerando invece una stanza in cemento armato, utile contro bombe e similari, vanno preventivati all’incirca 3mila euro al metro quadro. Un ambiente sui 25-30 mq, affermano gli esperti del settore, costa sui 70-90 mila euro. La soluzione potrebbe ospitare 5 persone e darebbe modo di isolarsi dal mondo per circa 2-4 settimane.

In definitiva, non resta che confidare nel ritorno immediato della pace. Molto più economica e decisamente più redditizia!

